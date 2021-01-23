В список пораженных стран входят не только Великобритания и Северная Ирландия с ЮАР, но и другие страны, в которых зафиксированы новые штаммы. Кроме того, в список пораженных попали все страны, которые отмечены Европейским центром профилактики и контроля заболеваний красным цветом.

Все приезжие должны сдать тест и изолироваться.

На данный момент в большинстве стран ЕС и мира фиксируют новые мутации коронавируса, однако в 7 странах зафиксировано широкое распространение этих штаммов: это Ирландия, Дания, Великобритания и Северная Ирландия, Нидерланды, Бразилия, Израиль и ЮАР.

С 25 января все приезжие из этих стран должны предъявить отрицательный тест, сделанный за 48 ч. или сдать тест в Литве. Кроме того, все обязаны 14 дней провести в изоляции, с возможностью сокращения срока изоляции до 10 дней, если за свой счет сдадут тест.

Важно отметить, что остаются в силе разные требования к изоляции. Они зависят, откуда человек приехал. Правила изоляции из стран, где распространяются новые штаммы, гораздо более жесткие: нельзя гулять, покидать место изоляции можно только для получения неотложной медицинской помощи или для поездки в мобильный пункт. С разрешения НЦОЗ можно ездить на похороны, менять место изоляции или в медучреждения для получения услуг. Люди, приехавшие из стран, где распространены штаммы, должны изолироваться в отдельных квартирах или домах, или в изолированной части дома, где есть отдельный санузел. Вместе могут изолироваться лишь те, кто приехал вместе. Исключения - взрослые, которые должны находиться рядом с несовершеннолетними, им надо изолироваться с детьми, даже если они никуда не ездили.

Приезжие из других стран во время изоляции могут гулять, но нельзя удаляться от дома больше, чем на 1 км, могут выходить из места изоляции, не информируя НЦОЗ, если отлучаются по причинам, разрешенным в соответствующем списке НЦОЗ. Кроме того, эти люди могут изолироваться в той же квартире с членами семьи, которые никуда не ездили, только они должны минимально пользоваться общими пространствами и находиться в отдельной комнате.

Минздрав отмечает, что в отдельных случаях изоляцию могут не назначать. Исключения касаются представителей отдельных профессий или людей, приехавших по важным семейным обстоятельствам (на похороны или для встречи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии), эти люди должны сдать тест на коронавирус.

На приезжих из третьих стран распространяется меньше исключений. Важно отметить, что переболевшим или привитым от коронавируса не надо ни тестироваться, ни изолироваться, если они предоставят соответствующие справки (с переводом на английский, литовский или русский язык). Переболевшие коронавирусом могут не изолироваться в течение 90 дней после болезни (такой же срок действует и в случае вакцинации).

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что коронавирус постоянно мутирует. Одни мутации не имеют какого-то серьезного значения, другие способствуют более активному распространению вируса и вызывают тяжелые формы заболевания.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует отказаться от ненужных поездок, а также усилить меры контроля за путешественниками, включая тестирование и изоляцию, особенно это касается территорий, на которых распространены штаммы.