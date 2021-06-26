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13 европейских государств и 7 островов вычеркивают из списка пораженных стран. Приезжим из этих стран не требуется изоляция и отрицательный тест на COVID-19.
Из списка пораженных вычеркнули 13 европейских стран и 7 островов
© DELFI / Tomas Vinickas

Список вступает в силу с 28 июня. В нем не осталось Германии, Люксембурга, Хорватии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Исландии, Польши, Мальты, Румынии, Словакии, Финляндии, Венгрии, а также островов Тасос, Крит, Корфу, Кефалиния, Родос, Санторини, Закинф, Майорка. Эти страны и острова попали в зеленую зону.

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Нидерланды и Швеция из красной зоны и серой перешли в желтую. Испания (включая Тенерифе, Гран-Канарию, за исключением Майорки) из желтой попали в красную и серую.

Отрицательный тест на COVID-19 и 10-дневная изоляция требуется приезжим из стран красной и серой зоны, приезжие из желтой зоны должны иметь лишь отрицательный тест на коронавирус.

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