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30 лет назад в Вильнюсе произошли трагические события 13 января. Их значение для Литвы, России и Беларуси обсуждаем с членом инициативной группы движения "Саюдис", лидером группы "Antis", архитектором Альгирдасом Каушпедасом, российским правозащитником Львом Пономаревым и Сяргеем Наумчиком, депутатом Верховного Совета Беларуси в 1990-96 гг, координатором парламентской оппозиции Белоруского Народного Фронта.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 16.20

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