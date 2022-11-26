Цены огромные, но жители Литвы пока не экономят

Представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас сказал, что в этом году в акции Jamam в торговых центрах Akropolisв Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе и в ТЦ Akropole Riga и Akropole Alfa участвовали 520 000 посетителей. Правда, это меньше, чем до пандемии.

Представитель компании отметил, что в магазины возвращаются белорусы.

"В этом году после начала войны в Украине поток белорусов сократился (это отслеживают по использованию услуги Tax free). В последние месяцы поток растет. (…) Для сравнения, в начале войны поток сократился на 80%. Сейчас восстановился до 50%", – сказал он.

На "черную пятницу" увеличилось число клиентов и в электронных магазинах.

Например, Pigu.lt подсчитал, что в этом году продажи будут рекордными По данным на 13.30 ч. 25 ноября продажи были в 3,5 больше, чем в обычный день ноября.

"В прошлом году во время "черной пятницы" на Pigu.lt было сделано 26 200 заказов, а в этом, по данным на 13.30 ч. число уже превысило 50% прошлогоднего результата, до конца дня надеются на то, что рекорд будет побит", – сказала представитель Pigu.lt Кристина Лишкаускайте.

Представитель Revolut Аквиле Адомайтите сказала, что в Литве распродажи "черной пятницы" не столь популярны, как в других странах. Многие жители Литвы указывают, что сталкиваются в эти дни с ненастоящими скидками.

"Всего 8% литовцев планировали делать покупки на "черную пятницу" и делают это ежегодно. В Европе, США и Австралии этими скидками пользуется каждый третий человек", – сказала Адомайтите.

60% литовцев утверждают, что сталкиваются в этот день с фиктивными скидками - перед "черной пятницей" цены повышают.

Однако в Литве потребление не останавливалось и до скидкок.

"В сентябре была пауза в потреблении, но сейчас, по данным наших клиентов, потребление восстанавливается. Как в октябре, так и в первой половине ноября потребление росло. (...) Литовцы больше экономят на ресторанах и развлечениях. Скорее всего из-за инфляции люди больше всего денег тратят на продукты. Каждый месяц эти расходы растут. Мы видим, что литовцы экономят на мебели, товарах домашнего обихода", – сказала Адомайтите.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что потребление в хорошем смысле удивляет - если летом, в сентябре расходы снижались, то сейчас наблюдается скачок.

"Может, это связано с тем, что в прошлом году в это время действовал "паспорт возможностей". Может, это имеет значение, но пока и в ресторанах тратят на 40% больше, чем в прошлом году. Цены выше на 15-20%, но тратят больше", – заметил экономист.

Ранее прогнозировали, что в сентябре покупатели начнут экономить. Но данные за последние 1,5 месяца таких перемен не показывают.

"Я бы сказал, перемены начались с первой недели октября, правительство представило бюджет, стало понятнее, что будет с ценами на тепло, газ, электричество. Люди увидели, что не будет так плохо, как думали. Октябрь был теплым, за него много не платим. Поведение людей зависит от происходящего на рынке труда. Пока есть стабильные доходы, перемены в потреблении не бывают значительными.

Когда начнет ухудшаться качество кредитов, когда станет хуже, когда начнет расти безработица. Пока этого нет. В следующем году это возможно. Другой момент, насколько в Литве растет фонд доходов. Средняя зарплата, по данным "Содры" выросла на 16%, потребление – на 20%. По счетам видно, что вклады не уменьшаются, но и не растут. Сколько получают, столько и тратят. В будущем, вероятно, после Нового года, если ноябрь и декабрь будут холодными, это ощутят. Но, думаю, до 1 января потребление особенно не изменится", – сказал он.

Экономист также обратил внимание на то, что в декабре выплачивают разные надбавки и премии. Это скажется на потреблении. Возможно, небольшие компании не смогут платить столько, сколько платили прежде.

Повилаускас предположил, что, возможно, рекордная инфляция заставила жителей пользоваться ноябрьскими скидками, а в декабре покупатели станут пассивнее.

"Согласно имеющимся данным, сейчас экономят пенсионеры. Молодым людям со средними доходами, 25-40 лет, нужно тратить поменьше, поскольку у многих из них есть ипотечные кредиты, а проценты растут. Сумму растут на десятки и даже сотни евро", – сказал экономист.