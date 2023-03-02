В Беларуси застряли сотни литовских компаний: часть работает и ищет возможности ухода

В июле 2022 года Delfi сообщал, что в ответ на санкции Запада Беларусь заморозила акции 190 акционеров из недружественных стран. Тогда в список попали и десятки литовских компаний. Новый список от 23 января этого года охватил почти 2000 компаний, акционеры которых не могут свободно распоряжаться своими акциями. Сейчас в Беларуси застряли 1850 компании, полностью или частично принадлежащих недружественным акционерам, включая граждан Литвы, Литва в списке упомянута 422 раза.

В списке видно, что в некоторых компаниях нет ни одного работника, например, Specialiosios sistemos, Pirolizė, Vinktech-group и др.

Но есть и крупные и хорошо известные компании, например, Hanner, SBA grupė, VMG grupė, Modus grupė, Kauno grūdai, Rivona, Arginta, Mediapark и др. В числе акционеров некоторых компаний есть и известные в Литве физические лица: например, супруга депутата Артураса Скарджюса Снегуоле Скарджювене, гдендиректор Girtekа Эдвардас Ляховичюс, экс-депутат Андрюс Шеджюс и др.

В списке есть международная компания Modus Group. Ее представители сказали, что поддерживают деятельность компании на рынке Беларуси, потому что из-за санкций не могут просто уйти. Однако они стараются найти выход и покинуть белорусский рынок.

У литовской компании Kauno grūdai есть акции в белорусской KLM. Представитель Kauno grūdai Аушра Петрауске сказала, что две компании - российская Vitomek и белорусская Belfidagro были проданы в 2022 г.

"Непроданная компания KLM попала в вышеупомянутый список, поэтому продать ее сейчас непросто. Мы оцениваем ситуацию, анализируем, но не можем раскрывать детали. Правда, основную цель все это не меняет – мы добиваемся продажи KLM и ухода из Беларуси", – сказала она.

Компания Rivona, занимающаяся логистикой, производством, арендой недвижимости работает в Беларуси под тем же названием, что и в Литве. Ее глава Дайнюс Дундулис сказал, что компания давно списана в убытки.

"Я не вижу никакой разницы - продадим мы ее за бесценок или ее у нас заберут. Поскольку мы не можем продать магазин, он "висит" у нас на такой стадии. Покупателей нет, вот мы ничего и не делаем", – сказал предприниматель.

В белорусском списке есть и литовская компания Ordeta, ей в Беларуси принадлежит торговая сеть MartInn Food. 13% ее акций также принадлежат Дундулису, однако он заверил, что не принимает активной деятельности в этой компании уже три года. По его сведениям, торговая сеть работает и ищет покупателя, но пока не нашла его.

Компания предпринимателя Арвидаса Авулиса Hanner также оказалась в списке. Предприниматель уверяет, что больше 10 лет она не работает и список на нее никак не действует. Он сказал, что в свое время видел много возможностей на белорусском рынке, но потом передумал.

"Когда начали работать, начались политические преследования, нечестные действия в отношении наших работников, желание пропало, мы решили уйти с этого рынка", – сказал предприниматель.

Партнер адвокатской конторы Cobalt Римантас Симайтис, что возможности продажи бизнеса в Беларуси и России ограничены.

"Теоретически можно искать физических и юридических лиц, которые быть может, заинтересованы в покупке западного бизнеса в России и Беларуси. Но большая вероятность, что эти лица находятся под санкциями – связаны с властями этих стран. Если и удастся найти потенциального покупателя, то финансовое соглашение составит 1/10 или 1/5 стоимости компании", – сказал Симайтис.

Кроме того, в Беларуси и России очень осложнена возможность остановки деятельности. Это рискованно, поскольку ведомства этих стран вводят новые ограничения для компаний, которые останавливают деятельность или как-то иначе воздействуют. Мало того, есть реальная возможность, что тебя обвинят в чем-то и ты окажешься в списке разыскиваемых "Интерполом" лиц.

"Контролирующие ведомства могут присылать в компании, которые останавливают деятельность, временных администраторов. Акционеров и руководителей могут отстранять от управления бизнесом. В таком случае они теоретических сохранят собственность, но на деле ничего сделать не смогут. Одного решения для всех компаний в этой ситуации нет. (...) Опыт показывает, что в каждом случае надо искать свое решение", – сказал Симайтис.

Кроме того, даже от отстраненных предпринимателей могут требовать возместить убытки. Например, если ты не рассчитался с кредиторами, то в России и Беларуси тебя ждет уголовное наказание.

"Иными словами, сделаешь что-то не так или сделаешь что-то, по их мнению не то, то можешь оказаться в списке привлеченных к ответственности и даже тебя могут искать через "Интерпол". Это значит, что тебя могут задержать в аэропорту любой страны, включая Литву", – обобщил адвокат конторы Cobalt.