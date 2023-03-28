Tele2 отменяет бесплатные услуги на территории Украины

Такое сообщение Tele2 разослало клиентам 27 марта. В нем сообщается, что с 27 апреля меняются тарифы в Украине: с литовской картой минута разговора в Украине или при звонке в Литву будет стоить 30 центов, входящие звонки – 25 центов, смс – 5 центов, мобильные данные – 20 евро за Гб, сейчас все эти услуги предоставляются бесплатно.

Пресс-секретарь Tele2 Аста Буйткуте сказала, что вводимые тарифы будут в 3-4 раза ниже действовавших до начала войны.

Беженцам из Украины Tele2 раздавала специальные SIM-карты Pildyk. По ним 3 месяца можно было говорить бесплатно в течение 60 минут, бесплатными были смс-сообщения и пересылка мобильных данных, после того, как проговаривалось бесплатное время, тариф составлял 5 центов в минуту.

По словам Буйкуте, компания раздала почти 40 000 таких карт. В общей сложности беженцам предоставили бесплатно услуги за 2 млн. евро. Сейчас такие карты не раздают, потому что в них нет необходимости.

Конкурент Tele2 компания Telia Lietuva продлевает сниженные тарифы с Украиной как минимум до 1 июля 2023 г.

Звонок из Литвы в Украину будет стоить 6 центов, из Украины в Литву – 8,5 центов, мобильные данные – около 2 евро за 1 Гб.

Компания раздала беженцам почти 40 000 SIM-карт Ežys.