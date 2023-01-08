После праздников торговцы рассказали, что жители покупали в декабре

Родственникам жители дарили роботы-пылесосы, косметику, дорогие духи.
По словам экономистов, в прошлом году жители потратили на подарки больше, чем в декабре 2021 года, однако из-за рекордных цен могли позволить себе меньше.
Несколько недель назад перед праздниками жители Литвы покупали в магазинах все, чего хотели. В магазинах было полно покупателей.
В Новом году жители уже могут точно оценить свои расходы на праздники. Большинство потратило больше, чем год назад:
"На подарки, покупки ушло около 400 евро, даже больше".
"На продукты, подарки примерно 600–700 евро, что-то в этом роде".
"На семью из 3 человек где-то 500 евро".
"Много, несколько сотен евро. Намного больше, чем год назад, где-то в три раза больше".
"У меня две внучки, сын. Кладешь деньгами по 50 евро в конверте плюс шоколад, все довольны".
"Больше 400. Больше всего стоили подарки внукам, детям", - делились своими расходами собеседники портала.
Экономисты говорят о финансовом кризисе, но жители пока не экономят: "Когда праздники, на цены не особенно смотришь. Идешь, смотришь, что нравится, то и покупаешь близким".
"Пытались экономить, не получается. Праздники есть праздники: бывают раз в год. Приходится. Ребенку не скажешь: нет. Он все равно хочет именно эту игрушку, и жене не скажешь нет".
Торговцы довольны окончанием года, результаты лучше, чем надеялись.
"Люди покупали больше, чем год назад. Если считать оборот, мы продали на 14% больше, это касается рождественского периода. Новый год еще не подсчитывали", – сказала пресс-секретарь Iki Вайда Будрене.
"Люди раньше начали готовиться к Рождеству, с начала ноября, мы видели, что покупали не только подарки, но и продукты с большим сроком годности на праздник. С ноября по декабрь продажи выросли", – сказал представитель Maximа Томас Башаровас.
Столы жителей Литвы ломились от еды.
"Селедки продали на 40% больше. Клюквы на 80% больше. Слижиков на треть больше", – сказала Будрене.
"В этом году больше, чем в прошлом, продали сладостей. Это, вероятно, связано с тем, что стали праздновать Рождество открыто, в более широком кругу", – считает Башаровас.
Жители не только ели больше. Они не жалели денег и на подарки. Чаще всего дарили родственникам и друзьям косметику, дорогие духи, небольшую бытовую технику, роботы-пылесосы, электрические зубные щетки.
"Декабрь был месяцем рекордных продаж. Например, в последние две недели перед Рождеством продажи выросли на 30%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. В последнюю неделю продажи выросли на 40%. Цифры впечатляют, люди точно не экономили", – сказала представитель Pigu.lt Аста Бразайтене.
"Больше всего выросли покупки косметики - в разы. По данным банковских карт, по сравнению с декабрем 2021 года увеличились обороты аптек, но это, видимо, связано с высоким уровнем заболеваемости в декабре", – прокомментировал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.
Банки обратили внимание на то, что их клиенты не жалели денег на праздничные украшения. Правда, реже покупали смартфоны и другие гаджеты.
Повилаускас сказал, что жители истратили больше денег, но из-за роста цен на самом деле купили они меньше, чем в 2021 году, поэтому рост оборота торговли показывает не все.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Nusižiūrėjo butą Vilniuje, bet nežinojo, kas už to slepiasi: kada namų pirkimas virsta negailestinga loterija ekspertai dalinasi reikšminga informacija apie paskolas ir būsto draudimą
TOP новостей
О повышении пенсионного возраста надо думать уже сейчас: экономист предлагает выход
О повышении пенсионного возраста надо думать уже...
Онкоиммунолог: в Китае сейчас переполнены больницы, крематории не успевают оказывать услуги
Врач-онкоиммунолог Национального онкоинститута Марюс...
После праздников торговцы рассказали, что жители покупали в декабре
Праздники прошли, сейчас торговцы считают прибыль. В...
Детектив цен на сливочное масло заставил предпринимателя поделиться подсчетами
Сколько на самом деле стоит сливочное масло , какую...
Министр культуры Литвы предлагает поместить русскую культуру "в карантин"
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что во...