Литовцы этим летом не экономили: только в Польше истратили почти 11 млн. евро

Данные приложения показали, что в мае-июле литовцы на поездки за границу потратили на 41% больше, чем год назад. На 10% выросла сумма, которая приходится на одного выезжающего за границу - до 500 евро.

За границей литовцы чаще делали покупки: один клиент что-то покупал в среднем 24 раза. Похожие тенденции наблюдаются и в других странах Восточной и Центральной Европы: поляки потратили на поездки на 68% больше, чем год назад, румыны – на 64%, болгары – на 81%, венгры - на 100%.

Больше всего литовцев в этом году ездило отдыхать в Латвию и Польшу. В Польшу летом ездило на 50% больше литовцев, чем год назад, а в Латвию - на 45% больше. Другие страны, куда ездили литовцы летом - Германия, Италия, Франция, Дания, Нидерланды и Турция.

В Польше за май-июль литовцы потратили почти 11 млн. евро - на 52% больше, чем год назад.

По количеству потраченных средств после Польши в этом году идет Испания, Италия, Германия, Франция и США.