Литовцы этим летом не экономили: только в Польше истратили почти 11 млн. евро

Данные приложения показали, что в мае-июле литовцы на поездки за границу потратили на 41% больше, чем год назад. На 10% выросла сумма, которая приходится на одного выезжающего за границу - до 500 евро.
За границей литовцы чаще делали покупки: один клиент что-то покупал в среднем 24 раза. Похожие тенденции наблюдаются и в других странах Восточной и Центральной Европы: поляки потратили на поездки на 68% больше, чем год назад, румыны – на 64%, болгары – на 81%, венгры - на 100%.
Больше всего литовцев в этом году ездило отдыхать в Латвию и Польшу. В Польшу летом ездило на 50% больше литовцев, чем год назад, а в Латвию - на 45% больше. Другие страны, куда ездили литовцы летом - Германия, Италия, Франция, Дания, Нидерланды и Турция.
В Польше за май-июль литовцы потратили почти 11 млн. евро - на 52% больше, чем год назад.
По количеству потраченных средств после Польши в этом году идет Испания, Италия, Германия, Франция и США.
Несмотря на то, что в Латвию в этом году ездило больше литовцев, они потратили там меньше 1,5 млн. евро (на 57% больше, чем год назад в то же время).
Активнее всего путешествовали молодые люди 25-34 лет. Во время отпуска литовцы больше всего денег тратили на покупки и поездку (билеты, транспорт, гостиницы, прокат авто). Меньше денег потратили в ресторанах, магазинах, на развлечения и досуг.
Выросли расходы у отдыхавших на литовском взморье: в мае-июле они потратили на 13% больше, чем год назад в то же время. Больше всего выросли в этом году расходы в Паланге и Клайпеде, а в Неринге расходы снизились на 20%. Больше всего на взморье денег потрачено на развлечения, рестораны, кафе и бары.