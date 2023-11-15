История продукции Vičiūnai под другими брендами продолжается: на этот раз в сети Lidl

На прошлой неделе читатель Delfi писала, что покупатели, сами того не подозревая, покупают продукцию Vičiūnai под брендами торговых сетей.

История продолжается. Читатель Delfi Аквиле обратила внимание на то, что то же самое происходит и в Lidl.

"Под невинным на первый взгляд и мало известным брендом Nautica кроется настоящий производитель – Plungės kooperatinė prekyba, или Vičiūnai", – писала в редакцию Аквиле.

Она прислала фотографию – на этикетке видно, что "крабовые палочки" Nautica произведены компанией, принадлежащей Vičiūnai.

Nautica - частный бренд Lidl.

Аквиле указала, что считала Lidl торговой сетью "качественных товаров по адекватным ценам", но последняя находка ее неприятно удивила.

"Честно говорю – меня это шокировало не только те, как Lidl выбирает поставщиков, но и реакцией, ведь, к примеру, Maxima на прошлой неделе столкнулась с тем же и сообщила об отказе от работы с поставщиком", – заметила женщина.