История продукции Vičiūnai под другими брендами продолжается: на этот раз в сети Lidl

 
Корнелия Миколайтите
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Po „Nautica“ vardu pasislėpusi „Vičiūnų“ produkcija „Lidl“ prekybos tinkle
Po „Nautica“ vardu pasislėpusi „Vičiūnų“ produkcija „Lidl“ prekybos tinkle
ФОТО: DELFI montažas

На прошлой неделе появилась информация о том, что продукция компании Vičiūnai, которую бойкотируют за деятельность в России, в литовских магазинах прячется под частными брендами. 14 ноября с Delfi связалась читатель, которая заметила то же самое в магазинах сети Lidl – там компания, принадлежащая группе Vičiūnai, производит товары под брендом сети Nautica. Lidl указал, что у них в ассортименте есть всего несколько продуктов этой компании.

На прошлой неделе читатель Delfi писала, что покупатели, сами того не подозревая, покупают продукцию Vičiūnai под брендами торговых сетей.

История продолжается. Читатель Delfi Аквиле обратила внимание на то, что то же самое происходит и в Lidl.

"Под невинным на первый взгляд и мало известным брендом Nautica кроется настоящий производитель – Plungės kooperatinė prekyba, или Vičiūnai", – писала в редакцию Аквиле.

Она прислала фотографию – на этикетке видно, что "крабовые палочки" Nautica произведены компанией, принадлежащей Vičiūnai.

Po „Nautica“ vardu pasislėpusi „Vičiūnų“ produkcija „Lidl“ prekybos tinkle

Nautica - частный бренд Lidl.

Аквиле указала, что считала Lidl торговой сетью "качественных товаров по адекватным ценам", но последняя находка ее неприятно удивила.

"Честно говорю – меня это шокировало не только те, как Lidl выбирает поставщиков, но и реакцией, ведь, к примеру, Maxima на прошлой неделе столкнулась с тем же и сообщила об отказе от работы с поставщиком", – заметила женщина.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала Delfi, что у них в ассортименте есть лишь несколько товаров группы Vičiūnai.

"Lidl в Литве продает лишь несколько товаров, которые Vičiūnai производит под частным брендом компании. На упаковках на видном месте указаны производители - Baltic Food Partners и Plungės kooperatinė prekyba", – сказала Скерсите.

Представитель Lidl Lietuva не ответила на вопрос Delfi, будет ли расторгнут договор с этими производителями.

Plungės kooperatinė prekyba и Baltic Food Partners - это компании группы Vičiūnаi.

На прошлой неделе за торговлю произведенными Vičiūnаi товарами критиковали сеть Maxima. Эта сеть указала, что договор с компанией уже расторгнут.

В поле зрения попала и сеть Iki. Замороженные креветки частного бренда Clever, как выяснилось, - тоже продукция Vičiūnai. Представитель Iki Вайда Будрене сказала, что сеть постоянно проводит конкурсы, выбирая производителей товаров частного, поэтому они меняются.

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