Интернет-магазин Pigu.lt прекращает торговлю российскими и белорусскими товарами

Согласно сообщению Pigu.lt, торговля этими товарами прекращена во всех электронных в магазинах, входящих в группу PHH Group: 220.lv в Латвии, Kaup24.ee и Hansapost.ee в Эстонии и HobbyHall.fi в Финляндии.
Pigu.lt также будет поощрять выбор товаров, произведенных в Украине – на их маркировке будет четко указано происхождение товара.
Литовские торговые сети Maxima, Rimi, Iki, Norfa и Barbora уже заявили о прекращении торговли российскими и белорусскими товарами, их дистрибуцию в Литве также прекратила компания Mineraliniai vandenys, управляемая MV Group.
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