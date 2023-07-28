Иностранные компании интернет-торговли пополняют бюджет Литвы на миллионы евро НДС

Для упрощения и облегчения выполнения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость (НДС), с июля 2021 года по всей территории Европейского союза для компаний интернет-торговли и интернет-услуг действует схема "одного окна" ( One Stop Shop, OSS), напоминает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

По данным Delfi, в январе-марте по схеме OSS Литва получила от Alibaba 4,2 млн евро, а за весь прошлый год – 10,7 млн евро. На втором месте в начале этого года была компания Google с 3,6 млн евро, за ней следует Amazon с 1,7 млн евро. Популярная китайская платформа интернет-торговли AliExpress входит в число компаний бренда Alibaba и платит налоги вне схемы OSS.