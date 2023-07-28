28 июля 2023 г. 09:32

Иностранные компании интернет-торговли пополняют бюджет Литвы на миллионы евро НДС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

По данным налоговой схемы Европейского союза, за первый квартал текущего года иностранные компании заплатили Литве 24,6 млн евро НДС. Среди таких компаний выделяется известная китайская компания интернет-торговли Alibaba.

Для упрощения и облегчения выполнения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость (НДС), с июля 2021 года по всей территории Европейского союза для компаний интернет-торговли и интернет-услуг действует схема "одного окна" (One Stop Shop, OSS), напоминает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

По данным Delfi, в январе-марте по схеме OSS Литва получила от Alibaba 4,2 млн евро, а за весь прошлый год – 10,7 млн евро. На втором месте в начале этого года была компания Google с 3,6 млн евро, за ней следует Amazon с 1,7 млн евро. Популярная китайская платформа интернет-торговли AliExpress входит в число компаний бренда Alibaba и платит налоги вне схемы OSS.

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