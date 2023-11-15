Экономист подсчитал: жилье в Вильнюсе и Таллине стало недоступно

"Процентную ставку будут снижать и в 2025 году до 2%, это будут делать по-разным причинам – из-за плохой экономической ситуации, стагнации и инфляции. По нынешнему прогнозу ЕЦБ, в еврозоне в следующем году инфляция будет выше 3%. Согласно нашим прогнозам, среднегодовая инфляция снизится до 2% в ближайшие полгода. Сейчас уже есть две страны, в которых наблюдается дефляция – это Бельгия и Нидерланды ", – указал Мачюлис.

Однако, в соответствии с прогнозами Swedbank, базовая норма процентной ставки до конца следующего года будет снижена на 1,5%, и составит 2,5%.

"Мы прогнозируем, что ЕЦБ начнет снижать базовую процентную ставку во втором квартале следующего года. Первое снижение будет в апреле. Сейчас сделки с Euribor на будущее показывают, что до конца следующего года базовая процентная ставка снизится на 1%, и в декабре составит 3%", – заметил экономист.

Экономист заметил, что внешний контекст остается сложным, Литва остается одной из самых открытых экономик в мире, зависит от экспорта, поэтому тенденции зависят от тенденций на экспортных рынках. В крупнейшей экономике еврозоны - Германии - положение "застряло" на уровне 2019 года, сказал Мачюлис.

По его словам, ЕЦБ с опозданием отреагировал на инфляцию, а сейчас "хочет подстраховаться, убедиться в том, что ее не останется".

Между тем доступность жилья значительно снизилась, в Вильнюсе и Таллине оно "сейчас недоступно".

Во всех трех столицах стран Балтии, по словам экономиста, доступность жилья по цене находится на уровне 2010 года.

"Мы посчитали, сколько денег нужно семье со средними доходами, чтобы обслуживать ипотеку за жилье среднего типа в этих городах. Если на это уходит больше 30% месячных доходов, мы считаем, что жилье недоступно. Именно такая ситуация сложилась во всех трех столицах. Основная проблема – повышение процентной ставки, но беда и с ценами. Они не только росли, но и оторвались от многолетней тенденции роста", – сказал Мачюлис.