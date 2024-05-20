Экономист объяснил: что будет, если продлить взнос солидарности банков?

"Если процентные ставки снизятся, как ожидается, этой избыточной временной прибыли просто больше не будет. И эти суммы снизятся примерно в 4 раза – до 50 млн. евро с нынешних 200 млн. евро. Если налог оставить, собранная сумма будет существенно меньше", - в понедельник Žinių radijas сказал Ж. Маурицас.

Экономист напомнил, что чрезмерные прибыли банков были обусловлены тем, что после повышения процентных ставок большая часть жителей хранила деньги на счетах, а не во вкладах. Это означало, что прибыли банков внезапно увеличились, но их расходы не изменились.