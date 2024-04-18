Рекордная прибыль банков в Литве за прошлый год – почти 1 млрд евро

Сообщается, что, по неаудированным данным, в 2023 г. банки (за вычетом взноса солидарности и других налогов) заработали 986 млн евро прибыли, что в два раза больше, чем в 2022 г. (491 млн евро).
Большой прирост прибыли был обусловлен неожиданным результатом от внезапного повышения процентных ставок в условиях нетипичной, особенно высокой, избыточной ликвидности. Прибыльно работали 14 банков и филиалов иностранных банков, убыточно – 4.
Последние понесли в общей сложности 9,7 млн евро убытка. Это – недавно начавшие свою деятельность специализированные банки, чьи операционные расходы пока превышают доходы. Активы банка за год увеличились на 6,1 млрд евро (на 11 проц.) – до 61,7 млрд евро.
Часть заработанной прибыли банки направили на государственную оборону, перечислив в государственный бюджет взнос солидарности на сумму 250 млн евро, предложенный Центробанком Литвы в начале прошлого года. Прогнозируется, что взнос солидарности за 2024 год может составить еще около 220 млн евро.
В результате повышения процентных ставок в условиях избыточной ликвидности процентные доходы банков выросли почти в три раза и составили 2,5 млрд евро. Процентные расходы увеличились почти в 5 раз – до 464 млн евро. Чистый процентный доход оказался в 2,5 раза выше, чем в 2022 г. и составил более 2 млрд евро.
Доля проблемных (плохих) кредитов в общем кредитном портфеле увеличилась всего на 0,09 проц. и составила 1 проц. от общего кредитного портфеля. В портфеле бизнес-кредитов их объем увеличился на 1,85 проц. и составил 149 млн евро, в портфеле жилищных кредитов – на 60,3 проц. и составил 184 млн евро.
В 2023 г. кредитный портфель банков вырос на 1,6 млрд евро – до 27,5 млрд евро. Основную его часть (55 проц.) составило кредитование населения, которое за год увеличилось на 1,3 млрд евро.
Между тем, портфель ипотечных кредитов вырос на 0,7 млрд евро (на 6,1 проц.) – до 11,7 млрд евро, потребительские кредиты выросли на 0,6 млрд евро (на 41 проц.) – до 2,1 млрд евро. Последнее изменение было обусловлено кредитованием жителей Литвы и других стран Евросоюза.
Согласно банковским данным, средняя маржа новых ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой снизилась с 2,4 проц. (в 2020 г.) почти на треть – до 1,65 проц. (в начале этого года).
В прошлом году количество депозитов в банках выросло на 4,4 млрд евро (на 9,4 проц.) – до 50,8 млрд евро, а после устранения влияния группы Revolut депозиты увеличились на 1,7 млрд евро (на 4,4 проц.).
Самое существенное изменение заключается в том, что жители стали трудоустраивать свои деньги: доля срочных депозитов увеличилась с 13 до 26 проц. клиентских депозитов. За год срочные депозиты выросли на 3 млрд евро – до 6,6 млрд евро, при этом текущие депозиты сократились на 1,1 млрд евро – до 16 млрд евро.