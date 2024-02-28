Правда, что "в состав товаров, маркированных логотипом с лягушкой либо стручком какао, входит гидроксид графена"?

Teiginiai
„В составе продуктов, на упаковках которых находится логотип лягушки, находится даже не графен, а, точнее, гидроксид графена — как в вакцинах. Испанский ученый Пабло Кампра из университета Альмерия обследовал вакцины на наличие графена при помощи метода спектроскопии. За это исследование ученого убили. Гидрооксид превратится в аналог бритвенного лезвия и разрежет ваши кровеносные сосуды”.
Verdiktas
Во-первых, доктора Андреаса Ноака не могли „убить” за то, что он „обнаружил”оксид графена в вакцинах от Covid . Вакцины от коронавируса не содержат ни графена, ни оксида графена. Во-вторых, Пабло Кампра, ученый из университета в Альмерии, сам впоследствии признался, что проанализировал „один ограниченный образец”. Товары с логотипом лягушки никакого отношения к фонду Билла Гейтса не имеют; утверждать, что в состав таких товаров входит оксид графена — вершина цинизма и неуважения к читателям и зрителям, либо – кретинизма. Вкратце – создатель видеороликманипулирует и врет. Наш вердикт – фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Партнерша Андреса Ноака опубликовала в Telegram видео, в котором уточнила, что Ноак умер от сердечного приступа. Она объяснила, что он потерял сознание дома и был доставлен в больницу в Вольфсберге на юге Австрии. Австрийская полиция сообщила региональной газете , что Ноак умер естественной смертью.
_____________________
Логотип лягушки на упаковках продуктов означает, что сертифицированный ингредиент был произведен с использованием методов, поддерживающих три основных принципа устойчивого развития: социальный, экономический и экологический. С требованиями к фермерским хозяйствам, которые они должны выполнить, чтобы получить сертификат от Rainforest Alliance, можно ознакомиться здесь. А здесь можно узнать, какие продукты каких торговых брендов уже получили сертификат. Список сертификатов своих продуктов публикует в Литве, например, торговая сеть Lidl. Высказывание, которые приписывались Биллу Гейтсу о генной модификации животных, чтобы, таким образом, вакцинировать человечество – чепуха и слух. Также отсутствует информация о том, что были какие-либо пожертвования от Билла Гейтса или его фонда для Rainforest Alliance в 2022 году (новейшие данные). На сайте Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть пожертвование на сумму 5 миллионов 343 тысячи долларов, сделанное в 2007 году.
Не существует доказательств того, что мРНК вакцины могут быть введены в организм через пищу. МРНК вакцины, такие, как вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna для COVID-19, вводятся в организм через инъекции. О том, как действуют мРНК вакцины, можно прочитать здесь и здесь.
_____________________
Страшилки о том, что в составе вакцин от коронавируса COVID-19 содержится графен, бродят в интернете и социальных сетях практически с начала массовой кампании по вакцинации против этой болезни. Однако эти страшилки не имеют ничего общего с действительностью – оксид графена в составе вакцин от коронавируса отсутствует. Отсутствие графена и его оксида в вакцинах отмечают медицинские эксперты из Health Desk Meedan. Стоит отметить, что жидкости, содержащие графен или оксид графена в любом значительном количестве, являются темно-коричневыми или черными. Вакцины от Pfizer-BioNTech и Moderna являются прозрачной или желтоватой жидкостью.
Графен – это двумерная аллотропная форма углерода, состоящая из однослойной сетки атомов углерода, связанных между собой с помощью ковалентных связей в гексагональной структуре, что придает ему ряд уникальных свойств, включая высокую прочность, проводимость и гибкость. В отличие от чистого графена, его гидроксид имеет трехмерную слоистую структуру. Некоторые ученые предлагают его использовать для производства систем хранения энергии, благодаря его высокой объемной емкости, и для производства суперконденсаторов. В целом же оксид графена имеет широкий потенциал применения почти во всех отраслях (например, в электронике, медицине, авиации и так далее).
______________________
Университет Альмерии открестился от результатов исследования вакцины, которое выполнил сотрудник университета, профессор Пабло Кампра. Вкратце – университет Альмерии распространил сообщение со следующим текстом: „неофициальный отчет профессора университета об анализе образца неизвестного происхождения с полным отсутствием возможности отслеживания”. Он добавил, что это „отчет, который этот университет не подписывает и не распространяет, как предупреждает сам отчет”. Разбор исследования Пабло Кампра выполнили как и наши коллеги из Рейтерс, так и испанского издания Maldita.
Вкратце: Пабло Кампра проанализировал только один образец, и, кроме того, его происхождение неизвестно. Само исследование было запрошено Рикардо Дельгадо Мартином, основателем блога, в котором распространяются самые невероятные конспирологические теории о COVID-19. В своем исследовании Пабло Кампра Мадрид сам признает, что „микроскоп не дает убедительных доказательств” и что анализ исходит из „одного ограниченного образца” – образца неизвестного происхождения и отслеживания.
_____________________
В свою очередь сладости, на которых виднеется логотип с изображением стручка какао в разрезе, принадлежат Mondelēz International, транснациональной компании, производящей продукты питания. Логотип разрезанного стручка какао с надписью Cocoa Life означает, что фермеры, которые выращивают стручки какао для производства шоколада, прошли обучение методам сохранения природных ресурсов, включая защиту и восстановление лесов. Поскольку компании Mondelēz International принадлежат права на такие бренды, как Oreo, Milka, Toblerone, Milka, Cadbury, Belvita, Barni, 7Days и многие другие, маркировку Cocoa Life мы увидим также и на упаковках таких продуктов. Подробно о программе Cocoa Life и целях, к которым она стремится, можно узнать здесь. Обвинения в том, что как программа Cocoa Life, так и Mondelēz International, занимаются деятельностью в области медицины и проводят медицинские опыты на людях – чепуха, которая не стоит и выеденного яйца.
- Источники
- Нет никаких доказательств убийства немецкого химика
- Состав вакцин от коронавируса – графен в их состав не входит
- Откуда мы знаем, что оксид графена не используется в мРНК-вакцинах COVID-19?
- Трехмерно сетевой гидроксид графена с гигантскими порами и его применение в суперконденсаторах
- Энциклопедия Британника – графен и его свойства
- Университет Альмерии – официальное опровержение
- Будьте осторожны с „отчетом“ о вакцине Pfizer: он не из Университета Альмерии и не показывает, что вакцина против COVID-19 содержит оксид графена
- Ложные заявления Рикардо Дельгадо Мартина, в котором он говорит, что оксид графена является причиной COVID-19
- Правда, что „логотип лягушки на упаковке с продуктами означает, что продукты содержат мРНК-вакцины”?
- Что означает логотип “сертифицирован Rainforest Alliance”?
- Rainforest Alliance: стандарт устойчивого сельского хозяйства 2020: требования к фермерам
- Список продуктов торговых брендов получивших сертификат Rainforest Alliance
- Источники финансирования Rainforest Alliance за 2022 год;
- Сайт Фонда Биллы и Мелинды Гейтс – информация по финансированию Rainforest Alliance
- Билл Гейтс не писал в Твиттере о том, что в продуктах питания будут вакцины
- Mondelēz International – что это за компания
- Cocoa Life – что это такое