Партнерша Андреса Ноака опубликовала в Telegram видео, в котором уточнила, что Ноак умер от сердечного приступа. Она объяснила, что он потерял сознание дома и был доставлен в больницу в Вольфсберге на юге Австрии. Австрийская полиция сообщила региональной газете , что Ноак умер естественной смертью.

Логотип лягушки на упаковках продуктов означает, что сертифицированный ингредиент был произведен с использованием методов, поддерживающих три основных принципа устойчивого развития: социальный, экономический и экологический. С требованиями к фермерским хозяйствам, которые они должны выполнить, чтобы получить сертификат от Rainforest Alliance, можно ознакомиться здесь. А здесь можно узнать, какие продукты каких торговых брендов уже получили сертификат. Список сертификатов своих продуктов публикует в Литве, например, торговая сеть Lidl. Высказывание, которые приписывались Биллу Гейтсу о генной модификации животных, чтобы, таким образом, вакцинировать человечество – чепуха и слух. Также отсутствует информация о том, что были какие-либо пожертвования от Билла Гейтса или его фонда для Rainforest Alliance в 2022 году (новейшие данные). На сайте Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть пожертвование на сумму 5 миллионов 343 тысячи долларов, сделанное в 2007 году.