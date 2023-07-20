

Логотип лягушки на упаковках продуктов, это логотип одного из фондов, аффилированных с фондом Билла и Мелинды Гейтс. В составе продуктов с этим логотипом – присутствует мРНК вакцина. Такие пандемии как пандемия коронавируса будут останавливаться при помощи продуктов, в составе которых находится модифицированные белки мРНК вакцин. Из белков таких продуктов, после того как человек их съест внутри человеческого организма будут синтезироваться мРНК вакцины. То есть сама еда превратится в вакцину, над этим работает Билл Гейтс и Международный экономический форум. Такие продукты создаются для того, чтобы спровоцировать у людей начало болезни, за всем этим стоит фирма владельцем, которой является Билл Гейтс.

