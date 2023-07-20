Правда, что "логотип лягушки на упаковке с продуктами означает, что продукты содержат мРНК-вакцины"?

Тезисы
Логотип лягушки на упаковках продуктов, это логотип одного из фондов, аффилированных с фондом Билла и Мелинды Гейтс. В составе продуктов с этим логотипом – присутствует мРНК вакцина. Такие пандемии как пандемия коронавируса будут останавливаться при помощи продуктов, в составе которых находится модифицированные белки мРНК вакцин. Из белков таких продуктов, после того как человек их съест внутри человеческого организма будут синтезироваться мРНК вакцины. То есть сама еда превратится в вакцину, над этим работает Билл Гейтс и Международный экономический форум. Такие продукты создаются для того, чтобы спровоцировать у людей начало болезни, за всем этим стоит фирма владельцем, которой является Билл Гейтс.
Вердикт
Теория о том, что Билл Гейтс и Международный экономический форум используют еду, чтобы превратить ее в вакцину, не соответствует действительности. мРНК вакцины не могут быть добавлены в продукты питания, поскольку они являются слишком нестабильными и будут разрушаться в пищеварительном тракте. Маркировка продуктов при помощи логотипа с лягушкой означает, то что такие продукты являются экологическими.
Комментарий Детектор лжи
Логотип лягушки на упаковках продуктов означает, что сертифицированный ингредиент был произведен с использованием методов, поддерживающих три основных принципа устойчивого развития: социальный, экономический и экологический. С требованиями к фермерским хозяйствам, которые они должны выполнить, чтобы получить сертификат от Rainforest Alliance можно ознакомиться здесь, а здесь можно узнать, какие продукты, каких торговых брендов уже получили сертификат. Список сертификатов своих продуктов публикует в Литве например торговая сеть Lidl.
Информация о том, что Билл Гейтс пытается превратить еду в вакцины, совершенно необоснованна. Гейтс, известный предприниматель и филантроп, не делал никаких заявлений, предполагающих такой метод вакцинации. Наши коллеги доказали, что высказывание, которые приписывались Биллу Гейтсу о генной модификации животных, чтобы таким образом вакцинировать человечество – чепуха и слух. Также отсутствует информация о том, что были какие-либо пожертвования от Билла Гейтса или его фонда для Rainforest Alliance в 2022 году (новейшие данные). На сайте Фонда Билла и Мелинды Гейтс есть пожертвование на сумму 5 миллионов 343 тысячи долларов, сделанное в 2007 году.
Нам бы хотелось напомнить что в Литве за качество и безопасность продуктов отвечает Государственная продовольственно-ветеринарная службы. Никаких сообщений либо предупреждений об опасности продуктов с маркировкой, с зеленой лягушкой инспекция не опубликовала. В Европейском Союзе действуют правила маркировки продуктов питания, изложенные в Постановлении Европейского парламента и Совета (ЕС) о предоставлении потребителям информации о продуктах питания. Информация на упаковке должна быть разборчивой и не может вводить покупателей в заблуждение.
Также не существует доказательств того, что мРНК вакцины могут быть введены в организм через пищу. МРНК вакцины, такие как вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna для COVID-19, вводятся в организм через инъекции. О том как действуют мРНК вакцины можно прочитать здесь и здесь.
- Источники
- Что означает логотип “сертифицирован Rainforest Alliance”?
- Rainforest Alliance: стандарт устойчивого сельского хозяйства 2020: требования к фермерам
- Список продуктов торговых брендов получивших сертификат Rainforest Alliance
- Источники финансирования Rainforest Alliance за 2022 год
- Сайт Фонда Биллы и Мелинды Гейтс – информация по финансированию Rainforest Alliance
- Билл Гейтс не писал в Твиттере о том, что в продуктах питания будут вакцины
- Сайт Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы
- Постановление Европейского парламента и Совета (ЕС) о предоставлении потребителям информации о продуктах питания
- Механизм действия мРНК
- Как работают мРНК-вакцины, такие как вакцины против COVID-19 компаний Pfizer-BioNTech и Moderna?
- Вакцины против COVID-19 на основе информационной РНК (мРНК): как они работают?