Ложь: привитые от коронавируса превратятся в мутантов

Тезисы видео:

1) 0.14 – 0.20 секунды сюжета: “вирусы мутируют, у нас уже нет того вируса, который был в начале 2020 года, от чего мы тогда прививаемся?”;

2) 0.28 – 0.33 секунды сюжета: “возникает антителозависимое усиление инфекции и цитокиновый шторм, соответственно люди попадают в реанимацию”;

3) 1.42 – 2.07 минуты сюжета: “мы знаем, что мРНК, что несет в себе этот вирус. По реакции обратной транскриптазы происходит отпечаток этого мРНК на нашем геноме, именно на восьмом гене, то есть после этого мы становимся мутантами”.

Комментарий Delfi.ru: Видеосюжет представляет собой фрагмент передачи, которая появилась на YouTube канале ГОРКОМ TV – информационно-аналитическом канале Санкт-Петербургского регионального отделения КПРФ.

Редько не прав: хотя действительно в результате мутаций постоянно появляются новые штаммы вирусов (на данный момент самым распространенным является штамм Дельта), вакцины как западного производства, так и российского (Спутник V) достаточно хорошо защищают привившихся ими людей от летального исхода. Именно недостаточный уровень вакцинации приводит к тому, что вирус постоянно мутирует и видоизменяется.

Профессор Пенни Мур из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке заявил в интервью радиопрограммы DW Africalink: “Подлинной проблемой и причиной появления такого количества новых вариантов в настоящее время является низкий уровень вакцинации. Они появляются лишь тогда, когда человек инфицирован. Увеличение охвата вакцинации во всем мире приведет к уменьшению числа инфекций. А это, в свою очередь, единственный способ уменьшить количество новых вариантов”.

Показательным примером является Великобритания. На данный момент в стране вакцинировано около 71,1% населения страны и хотя количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличивается (21 октября было выявлено 51 484 случая заболевания коронавирусом) число людей, умерших в результате болезни, пока не превышает 300 человек в сутки (до начала кампании вакцинации в январе-феврале нынешнего года вирус ежедневно уносил жизни от 400 до 1 400 человек в день).

Мнение о том, что людям, которые привились от коронавируса, угрожает антителозависимое усиление инфекции (ADE) – в результате люди с антителами болеют гораздо более тяжело - основывается на выводах, которые приписываются Люку Монтанье, французскому вирусологу и одному из первых исследователей ВИЧ-инфекции. На самом деле Монтанье говорил несколько иное и, несмотря на весь свой опыт и знания, он в своих выводах об эффекте ADE ошибается. Доказательств того, что эффект ADE был зафиксирован во время клинических испытаний вакцин против COVID-19, не существует.

Заявления господина Редько о том, что вакцины могут изменить мРНК или ДНК человека - абсурдно. И мы, и наши коллеги неоднократно писали о том, что вакцины от коронавируса не меняют генетический код человека и нет даже малейшего, микроскопического шанса на то, что после прививки от COVID-19 у вас вырастут рога или отвалится хвост и вы превратитесь в мутанта. мРНК не встраивается в ДНК, все, что он делает, — это код для производства вирусного белка, который, в свою очередь, стимулирует выработку антител.

Вердикт: Выводы, которые озвучивает г-н Редько, основываются на недостоверных или ложных фактах и поэтому вводят зрителей в заблуждение. Наш вердикт – ложь.



