Фейк: вакцина от коронавируса влияет на геном человека

Тезисы видео:

1) По мнению Редько, вакцина влияет на геном человека;

2) Он вспоминает, что с началом массовой вакцинации от гриппа количество случаев онкологии увеличилось, и делает предположение, что то же самое произойдет и после вакцинации от коронавируса. Хотя в этом интервью Редько не объясняет свои слова о том, почему вакцинация от гриппа привела к росту случаев онкологии, несколько ранее в других своих выступлениях он заявлял, что прививки "убирают температурную фазу" гриппа, а высокая температура – это способ уничтожения раковой клетки, которая якобы погибает при 39℃.;

3) Редько рассуждает о том, что вакцина (по умолчанию - Спутник – ред.) даст иммунитет на месяц, максимум на три, но не больше;

4) "Вакцина является непонятным препаратом, который, скорее всего, вреден. Рассчитывать, что он не приведет к каким-то последствиям, практически невозможно. Туда входит слишком много составляющих, которые сами по себе являются токсичными. Ну и потом мы все уже коронавирусом переболели, кто-то в скрытой форме, кто-то явно. Мы имеем антитела. Создавать при помощи вакцин антитело-зависимое усиления, как мне кажется, очень опасно и преступно", – заявляет Редько;

5) В описании к видео есть фраза - "Воздействуют ли вакцины на геном человека".

Комментарий Delfi.ru:

1) Среди методов лечения онкологических заболеваний существует такой способ, как лечение рака при помощи воздействия высоких температур. Такой способ называется гипертермия или тепловая терапия. Для того, чтобы повредить и уничтожить раковые клетки, необходима температура 45℃., для гипертермии необходимо медицинское оборудование и специально обученные врачи. Важно знать, что хотя гипертермия может помочь улучшить другие виды лечения рака, такие как химиотерапия и лучевая терапия, но до сих пор неясно, помогает ли это людям жить дольше. Онкология увеличивает риск осложнений от гриппа, именно поэтому больным раком важно вакцинироваться, чтобы не подвергаться опасности;

2) Вакцины не влияют на геном и не меняют его. О том, что подобные заявления являются антинаучными, писали и мы, и наши коллеги из других международных изданий. Вкратце: "мРНК не встраивается в ДНК. Все, что он делает, — это код для производства вирусного белка, который, в свою очередь, стимулирует выработку антител", – подчеркивает Джозеф Шварч, ученый и директор научной организации в одном из старейших университетов в Канаде – университете Макгилла;

3) Sputnik V - основная вакцина российского производства против коронавируса - прошла все стадии клинических испытаний. Хотя на сегодняшний день эффективность вакцины "Sputnik V" составляет 97,6%, нужно знать, что против разных штаммов коронавируса она может быть значительно ниже. В феврале 2021 в издании The Lancet опубликовали статью о промежуточных результатах третьего этапа исследований. Данные свидетельствовали, что Sputnik V действительно эффективная вакцина, однако было очень мало данных об участниках тестирования;

4) Состав как Sputnik V, так и других вакцин прекрасно известен – об этом можно прочитать здесь и здесь. Вакцины не содержат ядовитых веществ, которые могут нанести вред здоровью человека. Точной информации о том, сколько людей переболели коронавирусом, у Редько нет, поэтому очевидно, что столь далеко идущие выводы он основывает на своей личной, субъективной точке зрения;

5) В описании к видео, которое распространяют пользователи социальных сетей, есть фраза - "Воздействуют ли вакцины на геном человека”, что само по себе является манипулятивным утверждением. Так создается впечатление, что речь идет обо всех вакцинах, а не только о российской Sputnik V. Впрочем, как мы уже сообщили выше, вакцины не меняют генома человека.

Вердикт: Часть выводов, которые Александра Редько делает по поводу пандемии коронавируса, является ложной и опирается на искаженные факты. Наш вывод – видео является манипуляцией и содержит недостоверную информацию.