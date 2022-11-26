Teiginiai

В Украине воюют польские наемники (среди которых множество женщин), посланные туда польской лидирующей партией «Право и Справедливость». По «плану Дуды — Моравецкого» в Украину войдут миротворцы, которые со временем будут преобразованы в полицейские и пенитенциарные подразделения для подавления тех, кто будет препятствовать установлению нового польского порядка в западных областях Украины.

Verdiktas

Нет никаких доказательств того, что существует план «Дуды-Моравецкого» или же стремление партии «Право и Справедливость» вернуть в Польшу западные территории Украины. Поляки, которые сражаются в Украине – это не наемники, они имеют статус легионеров и считаются служащими Вооруженных сил Украины. Интервью и репортажи с линии фронта показывают, что среди польских добровольцев есть разные люди, поехавшие воевать по разным причинам. Никак не обосновывается, зачем Польше захватывать западные области Украины. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

О том, что Польша якобы планирует захватить или же «вернуть» часть территории Украины под предлогом помощи этой стране, кремлевская пропаганда рассказывает почти с самого начала войны. Прозвучал этот фейк и на официальном уровне – секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в мае 2022 года открыто заявил, что «Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», а в качестве «доказательств» привел визит президента Польши в Киев. Мы регулярно разоблачаем такие фейки. На этот раз российская статья – это перевод и пересказ текста Марека Гауаша на сайте Dziennik Polityczny – польское медиа, которое регулярно публикует пророссийский контент (про него можно узнать побольше здесь). А про то, как этот сайт уже ловил на распространении дезинформации МИД РФ расследователь Христо Грозев, рассказывается на Dialog.ua.

Ложь: Польша возвращает свои восточные земли в Украине © Ekrano nuotr.

И в российском пересказе, и в оригинале статьи упоминается якобы «шокировавшая всех новость» о том, что большую часть многочисленных польских наёмников в Украине составляют женщины, однако мы не нашли никаких версий этой новости в независимых зарубежных, украинских или оппозиционных российских СМИ, как не нашли и подтверждения этих данных в целом.

В Украине не воюют наемники (согласно определению в Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов). Согласно определению в протоколе, наемники – это люди, которые не служат в вооруженных силах стороны конфликта. Однако иностранные волонтеры в Украине входят в Интернациональный легион территориальной обороны Украины, который был сформирован в феврале 2022 года, после начала российского вторжения, то есть иностранные волонтеры служат в составе Вооруженных сил Украины. Такая практика не является запрещенной, и в отличие от наемников легионеры имеют статус комбатантов. Более подробно разницу между наемниками, легионерами и солдатами НАТО мы объясняли здесь. Ни в российской статье, ни в польском оригинале текста не приводится никаких доказательств того, что существует некий «план Дуды-Моравецкого», предполагающий захват части территорий Украины Польшей.

В то же время имеются интервью с польскими добровольцами на украинском фронте, которые говорят о личных причинах того, почему они поехали воевать за Украину – для кого-то это убеждения, у кого-то родственники – украинцы. Российская пропаганда пытается (прямым текстом) убедить читателей в том, что люди не могут воевать за свои убеждения и ценности, а только из политической выгоды или корысти. Ни украинские СМИ, ни их западные коллеги не скрывают, что среди польских волонтеров на фронте есть и не самые благородные люди, например, польский бандит Петр Капусцинский.

Польша – государство Европейского союза и член НАТО, которое оказало гигантскую военную поддержку Украине. Напомним, официальная позиция НАТО такова: Альянс не будет напрямую участвовать в конфликте между Украиной и Россией. Польша, как член НАТО следует этой позиции, а покушение на территориальную целостность Украины грозило бы стране серьезнейшими санкциями, репутационным крахом и утратой других преимуществ от членства в ЕС и НАТО. Так что, кроме предполагаемого распространенного реваншизма поляков в отношении украинцев, у кремлевской пропаганды нет никаких доказательств коварных военных планов Польши.