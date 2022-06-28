Манипуляция: закон об особом статусе поляков на украинской территории приведет к аннексии Украины

Тезисы видео:

1) Пакт Дуды – Зеленского о предоставлении полякам особого статуса на Украине является ползучей оккупацией;

2) Если закон будет принят, граждане Польши получат доступ к государственным секретам, смогут занимать руководящие должности, а польские военный и полиция будут задействованы в обеспечении безопасности, то есть подменят собой функции украинских силовиков, взяв под контроль территорию Западной Украины;

3) Польша начала возрождать институт “осадников”. Этим термином во времена Пилсудского обозначали польских колонизаторов территории Западной Украины.

Комментарий DELFI:

И мы и наши коллеги как из польских так и украинских изданий неоднократно писали, о том, что закон, который анонсировал Владимир Зеленский, никоим образом не означает начала аннексии Украины Польшей.

Напоминаем, что сенсационные и откровенно ложные сообщения, и видеосюжеты о законе о расширении возможностей для граждан Польши в Украине начали появляться в сети после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой 22 мая. Зеленский после встречи с Дудой в Киеве анонсировал подготовку законопроекта о расширении возможностей для граждан Польши в Украине. По словам президента Украины, закон будет являться аналогом закона, который приняли в Польше, – о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

Закон, принятый польскими парламентариями, регулирует вопросы легализации пребывания граждан Украины на территории Польши, предоставление номера идентификации личности PESEL, легальное трудоустройство, ведение бизнеса, выплата пособий. Однако пока что о каких-то конкретных положениях украинского законопроекта говорить рано, так как он все еще разрабатывается украинским Министерством иностранных дел.

Заявления о том, что граждане Польши в Украине смогут работать судьями, служить в армии и спецслужбах, будут допущены к государственной тайне – мистификация и выдумка. Дезинформацией является и заявление о том, что польская полиция сможет исполнять свои функции на территории Украины. С подробным разбором фейка о том, что Зеленский намерен легализовать “захват Украины поляками”, можно ознакомиться здесь (разбор подготовили наши коллеги из издания stopfake.org – ред.).

Попытки эскалации тематики событий в Волыне во время Второй мировой войны являются попыткой спровоцировать этнические конфликты между поляками и украинцами. О том, почему в российских СМИ и в материалах пророссийских блогеров стали появляться материалы о Волынской резне, можно прочитать здесь, в материале, подготовленном euvsdisinfo.eu. Очевидно, что Андрей Сыч рассказывает о событиях в Волыне, пытаясь отвлечь внимание от преступлений России, и чтобы вбить клин между украинцами и поляками.

“Осадники (бывшие военные, ветераны, которые в награду за службу получили земельные наделы – Ред.)” – их появление в 1920 – 30 годах в Украине, равно как и права, которыми они пользовались, не имеют ничего общего с тем статусом, которым пользуются украинцы в Польше и который получат поляки в Украине. Кстати, практически все “осадники” после того, как СССР напал на Польшу в 1939 году и захватил часть польской территории, были депортированы либо в Сибирь, либо в советские Среднеазиатские республики. Согласно польским источникам, количество военных, получивших наделы, не превышало 10 тысяч человек. Заявления Андрея Сыча о якобы специально созданных условиях льготной ипотеки для граждан Польши в Украине также не соответствуют истине.

Вердикт:

Телеведущий использует ложные факты, манипулирует зрителями и слушателями, распространяют дезинформацию. Наш вердикт – фейк и манипуляция.