Тезисы сообщения:

Фейк: ПЦР-тест – это проверка на покорность и подчинение © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Как создатели этой картинки, так и те, кто делятся ее в социальных сетях, могут гордиться тем, что, по их мнению, они борются с дезинформацией, а на самом деле распространяют откровенно ложную информацию.

ПЦР-тесты практически с самого начала пандемии коронавируса превратились в одну из любимых тем сторонников конспирологических теорий. И мы, и наши коллеги из зарубежных изданий подготовили множество материалов, которые доказывают полную несостоятельность выдумок и мистификаций про тесты. Ниже мы повторим несколько фрагментов из таких текстов, чтобы в очередной раз опровергнуть фантазии особо впечатлительных людей о том, что ПЦР-тесты — это зло космических масштабов.

Фейк: ПЦР-тесты содержат наногель, который подключает людей к сетям 5G. Документ, который рассказывает о том, что ПЦР-тесты якобы подключают людей к сетям 5G, является грубой подделкой, которая не приводит ровным счетом никаких доказательств. Более того, может ввести в заблуждение псевдонаучными ссылками.

ФЕЙК: ПЦР-тест нельзя использовать для постановки диагноза – разработчик теста Маллис. Изобретатель метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) Маллис (Kary Mullis) никогда не заявлял, что ПЦР-тесты нельзя использовать для постановки диагноза и вообще не говорил о коронавирусе SARS-CoV-2.

ФЕЙК: ПЦР-тесты не подходят для выявления инфекции – Министерство здравоохранения Швеции. Агентство общественного здоровья Швеции не сообщало о том, что ПЦР-тесты не могут выявить вирус SARS-CoV-2.

ФЕЙК: ПЦР-тесты непригодны для диагностики COVID-19. Тезис о том, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) признал неспособность ПЦР-теста определить активную инфекцию, – ложь. Он основан на документе, опубликованном на сайте CDC еще 21 июня 2021 года. В нем рекомендуется отказаться от использования тестов 2019-nCoV RT-PCR, разработанных еще в начале пандемии, и перейти на другие, более современные тест-системы, также использующие метод ПЦР.

ФЕЙК: ПЦР-тесты радиоактивны. Никаких убедительных и неоспоримых доказательств того, что стики для ПЦР-тестирования являются радиоактивными, не существует. Напротив, имеющиеся данные говорят о том, что материал, из которого изготавливаются эти медицинские приспособления, радиоактивным не является.

Фейк: ПЦР-тестирование на коронавирус — глобальный обман. Рядом ученых из разных стран было установлено, что ПЦР-тестирование является “золотым стандартом”, основным методом для диагностики COVID-19. Но и эти тесты могут быть недостаточно чувствительными, так как многое зависит от течения болезни и состояния пациента, типа и количества собранных образцов для анализа, соблюдения условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию.

Вердикт:

Авторы картинки являются безграмотными конспирологами, которые совершенно упускают из виду то, что приучение детей ходить на ночной горшок, если следовать их конспирологической логике, может являться приучением к покорности. Заявления конспирологов, которые распространяются при помощи этой и подобной ей картинок, –фейк.