Фейк: ПЦР-тесты содержат наногель, который подключает людей к сетям 5G

Тезисы документа:

1) В Словакии с ноября 2020 года по март 2021 года проводился анализ тестовых палочек для забора ПЦР – тестов в наборах SD Biosensor, Abbot и Nadal в анонимной лаборатории в Словакии в Братиславе;

2) Переводчик, ссылаясь на документ, который, несмотря на обилие ссылок, не содержит никаких доказательств, заявляет, что ПЦР тесты являются инструментом геноцида населения земного шара;

3) В качестве доказательств приводится ряд фотографий тестовых палочек из наборов, подписи к фотографиям утверждают, что тестовые палочки специально спроектированы таким образом, чтобы травмировать или разрушить эпителий - поверхностный слой слизистой оболочки - с последующей целью внедрения в слизистую оболочку гидрогеля производства Darpa;

4) После забора мазка для теста в носоглотке человека остается гидрогель и литий, гидрогель при контакте со слюной образовывает кристаллы и начинает разрастаться сквозь ткани по направлению к шишковидной железе. Гидрогель может привести к уничтожению эритроцитов в крови человека. Сформировавшиеся кристаллы гидрогеля являются наноантеннами;

5) Вакцины содержат гидрогель Darpa, литий и запатентованную генетическую информацию;

6) Нам удалось установить, что документ, который распространился в русскоязычном сегменте интернета, первоначально появился на сайте golokaproject.org, который объединяет группу верующих в индуизм (или один из его видов) людей, провозглашает создание расположенных по всему миру духовных убежищ от тлетворного влияния материального мира и собирают для достижения этой цели пожертвования.

Комментарий Delfi.ru:

1) В документе ссылаются на исследования в анонимной лаборатории в Словакии. Нам не удалось обнаружить никаких публикаций в научных журналах, которые бы подтверждали результаты исследования. Сам документ не содержит никаких данных о том, как проводилось исследование, какие методы применялись, чтобы определить опасность ПЦР-тестов. Нет информации о том, сколько таких тестов подверглось проверке. Фактически авторы документа предлагают поверить нескольким нечетким фотографиям, которые они разместили в документе, и их собственной интерпретации этих фотографий;

2) Ссылки, которые в конце документа разместили авторы, чтобы придать ему внушительности и правдоподобия, ведут к публикациям, которые никоим образом не доказывают тезисов создателей документа. Публикации, о которых идет речь, - это либо материалы о научных открытиях или исследованиях, либо научные материалы о различных заболеваниях;

3) Сам документ можно найти как в русскоязычной социальной сети vKontakte, так и на странице сайте golokaproject.org, который объединяет группу верующих в индуизм (или один из его видов) людей, провозглашает создание расположенных по всему миру духовных убежищ от тлетворного влияния материального мира и собирают для достижения этой цели пожертвования. Время от времени документ в той или иной форме появляется на конспирологических сайтах или его озвучивают блоггеры-конспирологи;

4) В документе часто упоминается DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) — агентство Министерства обороны США, которое отвечает за разработку инновационных технологий для использования в вооруженных силах США;

Скорее всего отправной точкой для появления конспирологических теорий стало интервью, которое 11 апреля дал Мэтт Хепберн, ранее работавший в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). В интервью Хепберн говорил о биосенсоре, который никак не связан ни с ПЦР-тестами, ни с "чипами" или "антеннами 5G". С интервью можно ознакомиться на сайте телеканала CBS, кроме нас материал о наногеле, который якобы после ПЦР-теста подключает человека к сетям 5G, сообщают и наши коллеги из издания stopfake.org. Приводим фрагмент из интервью Мэтта Хепберна для телеканала CBS :

“…Д-р Мэтт Хепберн: Это датчик.

Билл Уитакер: Вот эта крошечная зеленая штучка?

Доктор Мэтт Хепберн: Вот эта крошечная зеленая штучка, которую вы кладете себе под кожу, и это говорит вам о том, что внутри тела происходят химические реакции, и этот сигнал означает, что завтра у вас появятся симптомы";

5) Разработки сенсора, о котором рассказывает Хепберн, велись с 2016 года, ими занималась биотехнологическая компания Profusa. Первоначально датчики разрабатывались для военных, чтобы молниеносно получить данные о состоянии здоровья солдат. Точно также в свое время появились микроволновые печи и интернет – первоначально технологии, на которых они основываются, разрабатывались и внедрялись для военных целей;

6) Цитируем фрагмент из комментария Джареда Адамса, руководителя отдела коммуникаций Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США для наших коллег из издания USA Today:

"Технология Profusa – это не гидрогелевый чип, который соединит вас с Интернетом”, –сказал USA TODAY по электронной почте Джаред Адамс, руководитель отдела коммуникаций Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. "Гидрогель Profusa инертен, не имеет электрических компонентов и состоит из материала, аналогичного контактным линзам или роговичному имплантанту".

Датчики содержат светоизлучающие флуоресцентные молекулы, которые идентифицируют и отслеживают кислород, глюкозу, лактат и другие биомолекулы в организме. Если они увеличиваются или уменьшаются, это может указывать на то, что человек заболел, и вскоре у него могут появиться симптомы. Эти изменения регистрируются с помощью считывающего устройства, которое надевается на поверхность кожи или удерживается рукой непосредственно поверх введенного датчика. Считыватель посылает сигналы через кожу к датчику, который излучает световые сигналы с информацией о присутствующих биомолекулах в реальном времени“;

7) Гидрогель не способен принимать сигнал ни 5G, ни 6G, хотя бы потому, что для приема сигнала требуется антенна. На сегодняшний день размеры даже самой небольшой антенны для приема сигнала 5G остаются слишком большими, чтобы ее можно было имплантировать незаметно при помощи ПЦР-теста.

Вердикт: Документ, который рассказывает о том, что ПЦР-тесты якобы подключают людей к сетям 5G, является грубой подделкой, которая не приводит ровным счетом никаких доказательств. Более того, может ввести в заблуждение псевдонаучными ссылками. Наш вердикт: основываясь на некоторых реальных фактах, авторы документа извращают реальное положение дел и манипулируют читателями и зрителями.