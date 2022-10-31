Манипуляция: Литва и Польша перебрасывают военную технику к белорусской границе

Teiginiai

“Литва перебрасывает технику к белорусской границе. В соцсетях появилось видео колонны самоходных минометов, купленных у Германии. Машины двигаются в направлении Беларуси. Ранее в Сети были распространены кадры с военнослужащими и техникой, которую Литва концентрирует у наших (Беларуси – ред.) границ. Некоторые источники сообщили, что в переброске участвуют и солдаты Польши. При этом у литовских солдат были замечены опознавательные знаки в виде красных лент”, – сообщает телеведущая в эфире первого телеканала белорусского телевидения.

Verdiktas

Видеосюжет является манипуляцией, при помощи которой пропагандисты пытаются убедить зрителей в том, что Литва и Польша концентрируют свои вооруженные силы у границы с Беларусью с агрессивными целями. На самом деле в Литве проходят очередные учения, которые, кстати, белорусская сторона у границ с Литвой организует гораздо чаще, чем последняя. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Крупные международные учения “Железный волк 2022-II” начались в Литве 17 октября, в понедельник. Всего, как сообщает литовское министерство обороны, в учениях принимает участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения.

Во время учений планируется перемещение военных транспортных средств, использование имитационных боеприпасов и пиротехнических средств. Учения „Железный волк” ежегодно проходят весной и осенью для поддержания и оценки боеготовности механизированной пехотной бригады “Железный волк” и ее батальонов. Более того, во время учений также проверяется слаженность действий не только литовских военных, но и их коллег из других стран НАТО во время наступательных и оборонительных операций.