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В понедельник в Литве начинаются крупнейшие для страны международные военные учения "Железный волк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II), сообщили Вооруженные силы (ВС) Литвы.
В Литве начались крупные международные военные учения
© Lietuvos kariuomenė

Две недели на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Швянчёнском районе и его окрестностях будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.

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Всего в учениях примут участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения.

В ходе учений будут оцениваться способность планировать и атаковать Батальона мотопехоты им. Альгирдаса, оборонительные и другие военные операции.

В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО, которая с Батальоном им. Альгирдаса будет тренироваться по принципу "вооруженные силы против вооруженных сил", а также подразделения и представители других воинских частей Литвы.

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