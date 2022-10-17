В Литве начались крупные международные военные учения

Две недели на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Швянчёнском районе и его окрестностях будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.
Всего в учениях примут участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения.
В ходе учений будут оцениваться способность планировать и атаковать Батальона мотопехоты им. Альгирдаса, оборонительные и другие военные операции.
В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО, которая с Батальоном им. Альгирдаса будет тренироваться по принципу "вооруженные силы против вооруженных сил", а также подразделения и представители других воинских частей Литвы.
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