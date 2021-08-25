Тезис материала:

Валдас Адамкус, 8-й президент Литвы, предшественник Дали Грибаускайте во время Великой Отечественной войны воевал на стороне немцев в батальоне Антанаса Импулявичюса, чьи "бравые солдаты" уничтожили более 27 тысяч евреев, военнопленных, гражданских и участников антинацистского сопротивления.

Фейк: Валдас Адамкус служил в батальоне Импулявичюса © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Сотрудники портала rubaltic.ru пытаются доказать причастность Валдаса Адамкуса к преступной деятельности батальона под руководством Антанаса Импулявичюса при помощи цитат из воспоминаний самого Валдаса Адамкуса, опубликованных в интервью, которое он дал российскому журналу Дружба Народов в 2000 году. Из большого интервью журналисты rubaltic.ru выбрали цитату, которая, по их мнению, доказывает, что Адамкус был преступником. На самом же деле цитата доказывает только то, что Валдас Адамкус принимал участие в боевом столкновении с частями Красной армии в то время, когда в течение месяца или двух служил в рядах "Сил обороны Отечества". Подразделение было сформировано для защиты Жемайтии от наступающей Красной Армии. Он вовсе не расстреливал мирных жителей и не служил в батальоне Импулявичюса.

Нам бы хотелось привести другую цитату, которую в rubaltic.ru предпочли не заметить:

"Все надеялись, что немцы позволят по крайней мере внутренние дела решать Временному литовскому правительству, которое с энтузиазмом поддерживалось населением. Но когда в августе оно было разогнано, стало ясно, что немцы вовсе никакие не освободители — просто одну оккупацию сменила другая, такая же жестокая и нацеленная на уничтожение.

Осенью, с началом учебы, у нас в классе быстро сбилась группка друзей-единомышленников, и мы принялись обсуждать, не пора ли начать действовать против немцев. Вместе со мной учился Габриэлюс Ландсбергис-Жямкальнис, тот даже не побоялся револьвер в портфеле принести в класс. Нам было известно, что у него имеются связи с начавшим формироваться движением Сопротивления. Однажды Габриэлюс отвел меня в сторону и спросил: "Хочешь вступить в Союз борцов за свободу Литвы? Могу познакомить кое с кем". Я мгновенно согласился. <…>

Осень 1941 года. Мы, три одноклассника — Габриэлюс Ландсбергис-Жямкальнис, Лютас Гринюс, сын бывшего президента Литвы Казиса Гринюса, и я — решили издавать подпольную молодежную газету, которую размножали на шапирографе (младшему брату Габриэлюса Витаутасу тогда было всего девять лет, и его мы, конечно, в конспиративную деятельность вовлекать не могли). <. ..>

Постепенно создалась группа связных, она помогала распространять наше издание не только в Каунасе, но и в Шяуляй, Паневежисе, некоторых других городах. Позже, в Америке, я познакомился с людьми, рассказывавшими, что им доводилось читать нашу газету. В конце концов газета привлекла внимание гестапо. Весной 1944 года это ведомство заинтересовалось нами всерьез.

… директор обернулся и сказал: "Адамкявичюс, гестапо только что арестовало Ландсбергиса. Тебе надо исчезнуть из Каунаса". И ни о чем не расспрашивал. Думаю, ему было известно про издававшуюся нами газету, просто он ничего нам не говорил. Мать тоже никогда не спрашивала меня, чем мы занимаемся по вечерам, но, оказывается, догадывалась”.

2) В Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы материал журналистов rubaltic.ru прокомментировали следующим образом:

Авторы материала пытаются привязать Валдаса Адамкуса к деятельности батальона майора Антанаса Импулявичюса, который в 1941 году приобрел печальную славу из-за своих преступлений – массовых расстрелов евреев и советских военнопленных на территории Беларуси. Преступления Антанаса Импулявичюса и солдат его батальона — это факт, но точно такой же факт, что сам Валдас Адамкус ни к Антанасу Импулявичюсу, ни к батальону, которым командовал этот военный, не имел никакого отношения. В это время Адамкус учился в гимназии, ему было 15 лет, и даже если бы он и хотел вступить в какой-то батальон, он просто-напросто бы не подошел по возрасту. Осенью 1944 года Адамкус действительно вступил в ряды "Сил обороны Отечества", подразделение было сформировано для защиты Жемайтии от наступающей Красной Армии. В сражении около Сяды они пытались остановить наступление Красной Армии. Так как силы не были равными, литовцам пришлось отступить. Насколько известно, погибло около сотни литовцев. Фактически подразделение "Сил обороны Отечества" просуществовало два с половиной месяца, так как после проигранной битвы у Сяды оно прекратило свое существование. Адамкусу удалось скрыться в Германию, но и сам "Сил обороны Отечества" ничего общего с деятельностью Импулявичюса не имеет.

Валдас Адамкус в "Силах обороны Отечества" служил в качестве переводчика. У него ничего общего ни с батальоном Импулявичюса, ни с преступной деятельностью 2 (12) батальона на территории Беларуси не было.

3) То, как разные российские или белорусские СМИ, информационные порталы либо государственные учреждения манипулируют этим, мы разобрали здесь;

4) Директор Института истории Литвы, профессор Альвидас Никжентайтис: Заявление белорусской прокуратуры, в котором она пытается доказать и обвинить Валдаса Адамкуса, экс-президента Литвы, в том, что он имел какое-либо отношение к преступной деятельности батальона Импулявичюса либо самому Импулявичюсу - прекрасный образец пропаганды КГБ СССР. Валдас Адамкус в 1941 году был подростком, в батальоне Импулявичюса служили взрослые мужчины, несовершеннолетних в полицейские батальоны тогда не принимали. Нет достоверной информации, которая подтверждала бы причастность Валдаса Адамкуса к деятельности Импулявичюса ни в 1941, ни в 1944 годах. Мы наблюдаем очередную попытку обвинить литовцев в том, что произошел Холокост;

Вердикт: Повторная публикация материала является очередным элементом кампании, направленной на то, чтобы максимально ухудшить имидж Литвы. Сам материал основывается на манипуляции воспоминаниями Валдаса Адамкуса о его молодости. Наш вердикт – манипуляция и отчасти фейк.