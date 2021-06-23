Манипуляция: белорусская прокуратура пытается преследовать президента Литвы и распространяет фейки о его прошлом

Тезис прокуратуры Беларуси:

Валдас Адамкус является причастным к деятельности 2-го (12-го) литовского батальона, которым руководил Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу "Минский мясник". Батальон был сформирован из добровольцев, проживавших на территории современной Литовской Республики, и проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей.

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Прокуратура Беларуси инкриминирует Валдасу Адамкусу то, что летом 1944 года, во время службы в рядах Бригады обороны Отечества, Адамкус был порученцем Антанаса Импулявичюса.

Также прокуратура Беларуси заявляет, что "в ходе расследования уголовного дела предстоит выяснить роль каждого из уже установленных членов этого батальона (2-го (12-го) литовского батальона), а также Валдаса Адамкуса в геноциде мирных граждан, понесли ли они наказание за совершенные злодеяния".

Комментарий Delfi.ru:

Чтобы выяснить, насколько обвинения прокуратуры Беларуси основываются на фактах и какая у них политическая подоплека, мы обратились к известным историкам и экспертам.

Директор Института истории Литвы, профессор Альвидас Никжентайтис:

Заявление белорусской прокуратуры, в котором она пытается доказать и обвинить Валдаса Адамкуса, экс-президента Литвы в том, что он имел какое-либо отношение к преступной деятельности батальона Импулявичюса либо самому Импулявичюсу - прекрасный образец пропаганды КГБ СССР. Валдас Адамкус в 1941 году был подростком, в батальоне Импулявичюса служили взрослые мужчины, несовершеннолетних в полицейские батальоны тогда не принимали. Нет достоверной информации, которая подтверждала бы причастность Валдаса Адамкуса к деятельности Импулявичюса ни в 1941, ни в 1944 годах. Мы наблюдаем очередную попытку обвинить литовцев в том, что произошел Холокост;

Арунас Бубнис, глава Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы:

Очевидно, что заявление прокуратуры Беларуси политически мотивировано. Все преступления, о которых она сообщает, расследовались сразу после того, как немецкие войска отступили с территории Беларуси. Советские власти создали республиканские, областные и краевые комиссии для расследования преступлений нацистов, комиссии действовали на территории каждой советской республики. Мягко говоря, странно, что практически спустя 80 лет после того как комиссии прекратили свою деятельность, появляются новые доказательства и выдвигаются обвинения против бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса. Прокуратура Беларуси пытается связать Адамкуса с деятельностью батальона 2 (12) в 1941–1944 годах, которым командовал Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас и который запятнал свое имя расправой с мирными жителями. Валдасу Адамкусу в это время было 15 лет, он учился в гимназии в Каунасе, практически весь период времени, пока Литва находилась под оккупацией нацистов, он провел в Каунасе. Другое дело, что Адамкус был подростком, и поэтому в 1941 году его не могли принять в ряды какого-ибо вооруженного формирования или полицейского батальона. Хотя бы поэтому в силу своего возраста он не мог находиться в рядах батальона Импулявичюса в Беларуси.

Валдас Адамкус до середины лета 1944 года жил и учился в Каунасе, более того, принимал участие в антинацистской деятельности. Вместе с другими молодыми людьми выпускал в 1943–1944 годах газету с антинацистским содержанием "Молодёжь, бди!". Эта его деятельность также указывает на то, что он не был ни сторонником нацистов, ни принимал участие в их преступлениях.

В августе 1944 Валдас Адамкус вступил в ряды "Сил обороны Отечества", подразделение было сформировано для защиты Жемайтии от наступающей Красной Армии. В сражении около Сяды они пытались остановить наступление Красной Армии. Так как силы не были равными, литовцам пришлось отступить. Насколько известно, погибло около сотни литовцев. Фактически подразделение "Сил обороны Отечества" просуществовало два с половиной месяца, так как после проигранной битвы у Сяды оно прекратило свое существование. Валдас Адамкус в "Силах обороны Отечества" служил в качестве переводчика. У "Сил обороны Отечества" ничего общего ни с батальоном Импулявичюса, ни с преступной деятельностью 2 (12) батальона на территории Беларуси не было.

Марюс Лауринавичюс, эксперт Вильнюсского института политического анализа:

Заявление белорусской прокуратуры - это часть гибридной, информационной войны, которую против Литвы ведет и Российская Федерация, и Беларусь. Цель - выставить литовцев народом, который должен понести ответственность за геноцид евреев во время Второй мировой войны. Активная поддержка, которую белорусской оппозиции оказала Литва, разозлила Лукашенко, и таким образом он пытается мстить, демонстрируя, что готов преследовать людей, которые занимали высшие посты в течение последних тридцати лет в независимой Литве.

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности:

В целом, подобные заявления генерального прокурора нужно рассматривать в контексте логики белорусских властей после президентских выборов 2020 г. Во-первых, прокуратура действует по схеме "результат – механизм – факт", в которой все решения заранее предрешены и мотивированы политической целесообразностью, а право используется в качестве средства для достижения необходимого результата.

Во-вторых, Генеральный прокурор Беларуси А.Швед прямо увязал необходимость возбуждения в апреле 2021 г. уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Второй мировой войны с протестами в белорусском обществе. В результате "борьба с нацизмом" стала одним из главных идеологических лейтмотивов для белорусских властей по подавлению протестных настроений. Весьма показателен новый закон “О недопущении реабилитации нацизма”, принятый в сжатые сроки и подписанный А. Лукашенко 14 мая 2021 г. Возникают вопросы к ряду понятий, устанавливаемых им. Например, “пособники нацистских преступников” определяются как “исполнители приказов нацистского режима, военного командования вермахта, военнослужащих СС, вспомогательной полиции и их союзников из числа населения оккупированных территорий, поступившие добровольно или по призыву на службу в указанные подразделения, а также иные лица, умышленно содействовавшие исполнению преступных приказов нацистских преступников в любой форме”. В данном определении присутствуют фразы “иные лица” и “в любой форме”, вызывающие вопросы. Такая формулировка создает возможности для широкой трактовки, вплоть до политически мотивированного искажения исторических фактов (как в случае с АК и некими “литовскими батальонами СС”).

Именно в таком контексте необходимо рассматривать заявления генпрокуратуры Беларуси о возможной причастности экс-президента Валдаса Адамкуса к деятельности батальонов, проводивших свои карательные операции на территории Беларуси в 1944 г. На момент окончания операции по освобождению Беларуси от нацистов, закончившейся к августу 1944 г., родившемуся 3 ноября 1926 г. Адамкусу еще не исполнилось 18 лет. Начиная с 1970-х гг.. Адамкус регулярно посещал Литву, находившуюся тогда под советским контролем, и у советских властей не возникало вопросов к его деятельности во время Второй мировой войны. Во время своего президентства Адамкус встречался с Лукашенко. Сопоставив эти обстоятельства, можно говорить об абсурдности действий белорусской генеральной прокуратуры, единственным объяснением которых может быть лишь исполнение политического заказа высшего руководства Беларуси.

Похожая проблема также связана с понятием "нацистская символика и атрибутика". Используемая в нем фраза "а также другими организациями, сотрудничавшими с такими структурами и организациями" (т.е. теми, которые определены вышеупомянутыми трибуналами как нацистские преступные организации) является весьма неоднозначной, что также оставляет возможности для принятия политически мотивированных решений, направленных на запрет определенных символов. В первую очередь это касается национального бело-красно-белого флага, о чем может свидетельствовать недавний пресс-релиз Генпрокуратуры от 26 мая 2021 г.

В своем романе "Чума" Альбер Камю когда-то написал: "самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо, и разрешающее себе посему убивать". Говоря о действиях белорусских властях, было бы уместным добавить в конце этой цитаты фразу "здравый смысл".

Сам Валдас Адамкус прокомментировал заявление белорусской прокуратуры следующим образом: "Это абсурд. Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы".

Вердикт: Обращение белорусской прокуратуры к Литве об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде содержит факты и сведения, представленные таким образом, чтобы вызвать у читателей максимальный всплеск эмоций и ужаса от преступлений нацистских преступников и создать впечатление причастности ко всем этим ужасам Валдаса Адамкуса, экс-президента Литвы. Доказательств какой-либо связи между Адамкусом и Импулявичюсом, или причастности к деятельности Импулявичюса не существует. Более чем вероятно, что обращение белорусской прокуратуры является политически мотивированным, специально подготовленным, чтобы вызвать как можно больше негативных эмоций и сфокусировать их на личности Валдаса Адамкуса.