WSJ: Число жертв теракта в Кабуле превысило 200 человек

Число погибших в результате теракта, ставшего одним из самых смертоносных за все 20 лет пребывания военного контингента США в Афганистане, превысило 200 человек. Об этом в субботу, 28 августа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства здравоохранения Афганистана. Кроме почти 200 жителей Афганистана при теракте погибли 13 американских военнослужащих. По меньшей мере 15 американских солдат получили ранения.

Взрыв произошел 26 августа у ворот аэропорта Кабула, где собрались афганцы в надежде улететь из страны. Первоначально сообщалось о двух взрывах, совершенных двумя террористами. Однако позже в Пентагоне уточнили, что взрыв был один. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), действующая на территории Афганистана и Пакистана. Президент США Джо Байден заверил, что причастные к взрыву понесут наказание.

Германия, Франция и ряд других стран завершили эвакуацию

Несмотря сохраняющуюся угрожающую ситуацию, США намерены продолжать вывозить людей из Афганистана "до последнего момента". Между тем Франция вечером в пятницу, 27 августа, прекратила полеты с целью эвакуации людей из Афганистана. Как объявила в Twitter министр обороны Франции Флоранс Парли, воздушные перевозки, начатые 15 августа, прекратились вечером 27 августа. По ее словам, за время проведения операции "Апаган" было вывезено почти 3000 человек, в том числе более 2600 афганцев.

В четверг, 26 августа, завершила эвакуацию из Кабула Германия. Последние четыре самолета бундесвера с гражданами Германии и нуждающимися в защите иностранцами на борту вылетели из Кабула в Ташкент во второй половине дня. В этот день также прекратили эвакуационные авиаполеты Нидерланды и Австралия. В пятницу, 27 августа, за неми последовали Испания, Швеция, Норвегия и Швейцария.

Немецкие солдаты, участвовавшие в операции бундесвера по эвакуации немцев и нуждающихся в защите из Афганистана, вернулись в Германию. Их самолеты, вылетевшие ранее из столицы Узбекистана Ташкента, вечером в пятницу, 27 августа, приземлились на авиабазе Вунсторф возле Ганновера в федеральной земле Нижняя Саксония. Всего на базу прибыло три самолета - два А400М и один А310.

Солдат бундесвера, возвращавшихся на родину из Афганистана через Ташкент, сопровождала в полете министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). За время работы воздушного моста немецкие солдаты эвакуировали из Афганистана воздушным путем 5347 человек из 45 стран, в том числе около 500 немцев и более 4000 афганцев.