Премьер Нидерландов - о готовности делать больше для Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал о готовности западных стран передавать Украине все новые типы вооружений для победы в войне против России. "Дискуссии о том, передавать или нет Украине следующую систему вооружений, будут всегда. Но общее настроение на Западе заключается в том, что мы должны быть готовы делать это и впредь", - сказал Рютте корреспонденту DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

"Мы должны инвестировать в оборонные расходы, значительно наращивать производство оружия и делать заметно больше для поддержки Украины", - добавил нидерландский премьер. Рютте отметил, что такой настрой не связан с возможным избранием Дональда Трампа президентом США и заморозкой американской помощи Киеву. "Это связано с тем, что мы должны обеспечить свою безопасность и защиту наших ценностей, защищая Украину и достигая максимального потенциала нашей обороноспособности", - подчеркнул Марк Рютте.

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