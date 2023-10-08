Правительство Израиля одобрило уничтожение потенциала ХАМАС

В офисе премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что ответ Израиля лишит исламские группировки "способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы вперед". Кроме того, кабинет безопасности Израиля решил прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

"Мы вступаем в долгую и трудную войну. Война была навязана нам убийственной атакой ХАМАС. Первая фаза завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. В это же время мы начали наступление, и оно будет продолжаться без оговорок и без передышек - до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", - написал Нетаньяху ночью 8 октября.

ЦАХАЛ начал наносить удары по сектору Газа