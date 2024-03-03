Новая цель России в Украине - Часов Яр

Нидерланды подписали с Украиной договор о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Премьер-министр этой страны Марк Рютте посетил Харьков , на востоке Украины у границы с Россией. Это уже 7-е такое соглашение - ранее его с Киевом заключили Канада , Дания, Франция , Германия, Италия и Великобритания .

Договор с Нидерландами сопровождается новым пакетом военной помощи в размере 2 млрд евро. В частности, обещаны небольшие речные и прибрежные катера и, что еще важнее, больше артиллерийских снарядов: Киев подчеркивает важность увеличения поставок боеприпасов, в то время как Конгресс США все еще задерживает пакет помощи. Снаряды и патроны важны для сдерживания нового российского наступления. Украинские военные считают, что российская армия уже выбрала следующую цель - город Часов Яр недалеко от Бахмута - и уже концентрирует подразделения для этой операции.