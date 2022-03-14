Нидерланды и Австралия подали на Россию в ИКАО из-за MH17

Нидерланды совместно с Австралией инициировали официальную процедуру в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с крушением малайзийского самолета MH17, сбитого над Донбассом в июле 2014 года, сообщило правительство в Гааге в понедельник, 14 марта.

ИКАО просят установить, несет ли Россия ответственность за гибель этого самолета. Подтверждение факта ответственности Москвы откроет путь для требования компенсаций от России, пояснили в правительстве Нидерландов.

Гибель рейса MH17

Самолет малайзийский авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над районом боевых действий в Донбассе 17 июля 2014 года из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук". В результате погибли все 298 человек на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов. Среди пассажиров были также 27 австралийцев. По заключению международной следственной группы, ракета, сбившая MH17, была выпущена с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам, а сам ракетный комплекс был доставлен туда из России.

"Именно это, конечно, и произошло. Мы знаем, что MH17 был сбит из комплекса "Бук", принадлежавшего российской армии", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Москва отрицает какую бы то ни было причастности к уничтожению самолета.

По мнению правительства в Гааге, Россия путем "неправомерного применения оружия против гражданского самолета" нарушила Чикагскую конвенцию о гарантиях безопасности гражданского воздушного транспорта. В правительстве подчеркнули, что запуск соответствующей процедуры в ИКАО никак не связан с нынешним российским вторжением в Украину, он тщательно готовился в течение длительного времени.

Судебные процессы по делу MH17

В настоящее время по делу о гибели MH17 идут два юридических процесса. Уголовный суд в Амстердаме слушает дело в отношении четырех обвиняемых из числа пророссийских сепаратистов. Они обвиняются в убийстве 298 человек. Дело слушается в отсутствие обвиняемых.

Параллельно Нидерланды добиваются судебного процесса над Россией в Европейском суде по правам человека(ЕСПЧ).