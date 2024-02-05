Нидерланды готовят дополнительные истребители F-16 для Украины

 
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F-16
F-16
ФОТО: AP / Scanpix

Нидерланды добавят еще шесть истребителей F-16 в дополнение к уже заявленным 18 для Украины, сообщила министр обороны этой страны Кайса Оллонгрен.

“Минобороны подготовит к поставке в Украину еще шесть F-16. Таким образом, общее количество самолетов F-16 достигнет 24. Превосходство в воздухе Украине необходимо для противодействия российской агрессии”, - написала Оллонгрен в соцсети X.

Эти шесть самолетов должны были продать компании Draken International. Однако переговоры об этом прекратили.

“Обе стороны пришли к выводу, что продажа и поставка этих F-16 в ближайшей перспективе не состоится”, - сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов.

Остальные 18 истребителей для Украины предназначены для обучения в центре в Румынии.

“В течение многих лет F-16 составляли важнейшую часть ударных сил Королевских военно-воздушные сил Нидерландов. Теперь эта роль перешла к F-35. Все F-16 будут списаны”, - отметили в министерстве.

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