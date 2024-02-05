Нидерланды готовят дополнительные истребители F-16 для Украины

“Минобороны подготовит к поставке в Украину еще шесть F-16. Таким образом, общее количество самолетов F-16 достигнет 24. Превосходство в воздухе Украине необходимо для противодействия российской агрессии”, - написала Оллонгрен в соцсети X.

Эти шесть самолетов должны были продать компании Draken International. Однако переговоры об этом прекратили.

“Обе стороны пришли к выводу, что продажа и поставка этих F-16 в ближайшей перспективе не состоится”, - сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов.

Остальные 18 истребителей для Украины предназначены для обучения в центре в Румынии.