Нидерланды готовят дополнительные истребители F-16 для Украины

“Минобороны подготовит к поставке в Украину еще шесть F-16. Таким образом, общее количество самолетов F-16 достигнет 24. Превосходство в воздухе Украине необходимо для противодействия российской агрессии”, - написала Оллонгрен в соцсети X.
Эти шесть самолетов должны были продать компании Draken International. Однако переговоры об этом прекратили.
“Обе стороны пришли к выводу, что продажа и поставка этих F-16 в ближайшей перспективе не состоится”, - сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов.
Остальные 18 истребителей для Украины предназначены для обучения в центре в Румынии.
“В течение многих лет F-16 составляли важнейшую часть ударных сил Королевских военно-воздушные сил Нидерландов. Теперь эта роль перешла к F-35. Все F-16 будут списаны”, - отметили в министерстве.