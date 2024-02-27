Макрон не исключил задействования наземных войск в Украине

Будет сделано все возможное, "чтобы Россия не выиграла эту войну", приводит слова французского президента агентство dpa. Ранее в тот же день Макрон призвал предоставить Украине больше оружия и ресурсов. Выступая перед началом конференции, в которой участвовали главы около двух десятков государств и правительств, включая представителей Канады и США, президент Франции заявил, что сегодня безопасность всех "находится под угрозой".

Как подчеркнул Макрон, поведение России сейчас ужесточается как на политическом уровне, так и в ходе ее агрессивной войны против Украины, поэтому всем, кто поддерживает Украину, "нужно сделать коллективный рывок". При этом он отметил, что не хочет "вступать в войну с русским народом".