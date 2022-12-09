Хорватии разрешили вступить в Шенген. Вступление Румынии и Болгарии заблокировано

Членом Шенгенского соглашения Хорватия станет 1 января 2023 года.
Еврокомиссия также рекомендовала принять в шенгенскую зону Болгарию и Румынию, однако их присоединение к соглашению поддержали не все страны. Так, пишет Euronews, Австрия выступила против вступления в шенген и Болгарии, и Румынии, а Нидерланды были согласны на присоединение к Шенгенскому соглашению Румынии, но не Болгарии. При этом, как отмечается, Болгария и Румыния стали членами Евросоюза раньше, чем Хорватия.
Австрия обосновала нежелание видеть Болгарию и Румынию в шенгенской зоне опасением нелегальной миграции через эти страны. В свою очередь Нидерланды проголосовали против вступления Болгарии из-за «нерешенных проблем верховенства закона» и недостатков законодательства в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью.
Шенгенская зона, в границах которой действует Шенгенское соглашение, существует с 1995 года. Во время пандемии ковида в странах Шенгенского соглашения были частично возобновлены проверки на границах. В 2022 году ряд стран, входящих в шенгенскую зону, запретили въезд на свою территорию граждан РФ и Беларуси с шенгенскими туристическими визами, в том числе выданными другим странами — участницами Шенгенского соглашения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На рынке аренды жилья меняются правила: находящимся в тени арендодателям придется определиться
После того как выросли цены на жилье и подорожала...
VVT: мы не можем обещать пассажирам, что к выходным забастовка закончится
В Вильнюсе продолжается забастовка работников...
Бремя позора. В чем "хорошие-плохие русские" обвиняют "жестких" балтов и почему эти упреки не работают?
Лишение телеканала " Дождь " лицензии в Латвии вызвало...
Составлен рейтинг лучших и худших паспортов 2022 года: какое место досталось литовскому паспорту
Канадская компания Arton Capital составила рейтинг...
В реку Нерис попадают ядовитые отходы: могут вызвать рак, сбои в гормональной системе
Смягчающие пластик фталаты вызвали революцию в...