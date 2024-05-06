Германия отозвала посла из России за день до инаугурации Путина

В атаках на учётные записи членов партии СДПГ Берлин обвинил Россию 3 мая. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что действия Москвы "неприемлемы и не останутся без последствий". Москва причастность отрицает.

Представители стран Евросоюза получили приглашения на мероприятие. Открыто отказались от участия из стран ЕС только страны Балтии и Чехия, а кроме них Великобритания и Канада.