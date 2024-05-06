2024.05.06 16:14

Германия отозвала посла из России за день до инаугурации Путина

 
Радио Свобода
Alexanderis Grafas Lambsdorffas
Alexanderis Grafas Lambsdorffas
ФОТО: Scanpix

МИД Германии отозвал посла в России Александра Графа Ламбсдорффа в Берлин для консультаций после обвинений Москвы в хакерских атаках. Посол пробудет в Германии неделю и пропустит инаугурацию президента России Владимира Путина.

В атаках на учётные записи членов партии СДПГ Берлин обвинил Россию 3 мая. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что действия Москвы "неприемлемы и не останутся без последствий". Москва причастность отрицает.

На 7 мая в Москве назначена инаугурация президента России Владимира Путина.

Представители стран Евросоюза получили приглашения на мероприятие. Открыто отказались от участия из стран ЕС только страны Балтии и Чехия, а кроме них Великобритания и Канада.

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Радио Свобода
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