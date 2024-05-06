Представители стран Балтии не будут присутствовать на инаугурации Путина

"Представители Литовской Республики не планируют присутствовать на инаугурации В. Путина.
"Выборы" президента России, состоявшиеся 15-17 марта этого года, не были ни свободными, ни честными, они прошли в условиях продолжающихся репрессий против оппозиции и независимых СМИ, в отсутствие реальных альтернативных кандидатов и международных наблюдателей", - говорится в комментарии МИД, переданном Elta.
"Кроме того, организация "выборов" президента России на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины, оккупированных территориях Сакартвело и Приднестровья Молдовы является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и суверенитета Украины, Сакартвело и Молдова", - подчеркивает министерство.
МИД также подчеркивает, что в отношении В. Путина применяются санкции ЕС за его роль в агрессивной войне России против Украины, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест за принудительную депортацию украинских детей и незаконный вывоз детей с территории Украины.
"Эта преступная деятельность приравнивается к военным преступлениям. Литва присоединилась к Римскому статуту и признает юрисдикцию Международного уголовного суда", - указывает министерство.
"В этом контексте мы считаем, что изоляцию России, и особенно ее преступного лидера, необходимо продолжать. Участие в инаугурации В. Путина для Литвы неприемлемо. Нашим приоритетом остается поддержка Украины и ее народа, борющегося против российской агрессии", - подчеркивает МИД.
Все посольства стран Европейского союза (ЕС) в России приглашены на запланированную на вторник инаугурацию Владимира Путина, переизбранного на фальсифицированных президентских выборах, сообщил сайт delfi.lt на прошлой неделе.
18 марта Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) объявила, что на президентских "выборах" победил В. Путин, за которого проголосовали 87,28 проц. избирателей. По данным ЦИК России, в выборах приняло участие рекордное количество избирателей.
Голосование также проходило на территории Украины, контролируемой Россией. Киев осудил голосование как фикцию, а президент Владимир Зеленский назвал В. Путина "диктатором".
Эти выборы были осуждены как "недемократические" Брюсселем, Францией, Чехией, Сакартвело и другими странами. Соединенные Штаты Америки заявили, что не будут поздравлять В. Путина, объявленного победителем.