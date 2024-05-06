Представители стран Балтии не будут присутствовать на инаугурации Путина

"Представители Литовской Республики не планируют присутствовать на инаугурации В. Путина.

"Выборы" президента России, состоявшиеся 15-17 марта этого года, не были ни свободными, ни честными, они прошли в условиях продолжающихся репрессий против оппозиции и независимых СМИ, в отсутствие реальных альтернативных кандидатов и международных наблюдателей", - говорится в комментарии МИД, переданном Elta.

"Кроме того, организация "выборов" президента России на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины, оккупированных территориях Сакартвело и Приднестровья Молдовы является серьезным нарушением международного права, Устава ООН и суверенитета Украины, Сакартвело и Молдова", - подчеркивает министерство.