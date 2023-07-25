"Это не компьютерная игра". Глава Минобороны Украины заявил CNN, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но идет по плану

В результате первой волны наступления украинские военные потеряли определенное количество техники, в том числе предоставленной странами Запада и пересмотрели тактику, говорят аналитики. По их мнению, теперь ВСУ пытаются более планомерно измотать российские войска и воспользоваться пробелами в обороне, когда они появятся.

Украинские военные сосредоточили усилия на трех основных участках фронта, в том числе в районе Бахмута , на границе Донецкой и Запорожской областей (около села Великая Новоселка, где находился так называемый "Времевский выступ"), а также у города Орехов.

Западные эксперты считают, что ВСУ начали наступательную операцию в начале июня, однако не смогли быстро прорвать защитные линии российской армии.

"Это вопрос ПВО . Это также вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И против нас сражается большое число врагов. Так что это война. Это не компьютерная игра", — заявил Резников телекомпании СNN в интервью, которое было записано в минувшие выходные.

Глава украинского оборонного ведомства назвал несколько причин, по которым наступление ВСУ развивается медленнее, чем ожидалось, в том числе недостаток боеприпасов, снарядов и артиллерийских систем.

По словам Резникова, представление о том, что наступление обязательно должно быть быстрым, не соответствует действительности.

Он добавил, что украинские войска предпринимают действия на разных направлениях, чтобы не дать россиянам понимания о направлении основного удара.

"Мы должны использовать наших военных, саперов и все это очень медленно разминировать, чтобы подготовить коридоры для настоящего наступательного движения", — сказал Резников.

По словам Резникова, украинским военным приходится вручную расчищать себе дорогу, продвигаясь по тропам в полях. Как говорит министр обороны, у россиян есть "серьезные защитные зоны с минами", и через них "очень трудно прорваться".

СNN отмечает, что ситуация на южном фронте, где ВСУ ведут основные наступательные действия, осложняется в основном из-за большого количества минных полей, установленных российскими войсками.

Резников заявил СNN, что "наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя". "И снова, должен повторить, главная ценность для нас — это жизнь наших военных", — подчеркнул министр.

О том, что наступление ВСУ идет более медленно, чем планировалось, в интервью Би-би-си в конце июня говорил президент Украины Владимир Зеленский .

"Победа и вступление в НАТО к лету 2024 года"



В отношении общего хода войны Резников сказал CNN, что к лету следующего года она закончится победой Киева — и после этого Украина может получить приглашение на вступление в НАТО.

Резников напомнил, что следующий саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле следующего года в Вашингтоне, станет юбилейным: на нем будет отмечаться 75 лет со дня создания блока.

"Кто знает, может быть, он станет очень важным днем для Украины, — сказал глава Минобороны Украины. — Это только мой прогноз".

На недавнем саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе, члены альянса заявили, что будущее Украины — в блоке, но отказались назвать точные временные перспективы ее вступления. Они отметили, что Украина может войти в НАТО лишь в момент, когда выполнит все необходимые условия и когда это будут поддерживать все члены.