Дания и Нидерланды гарантируют Украине безопасность

Дания вслед за несколькими другими европейскими государствами заключила с Украиной двустороннее соглашение о безопасности. Документ подписали во Львове в пятницу, 23 февраля, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Украины Владимир Зеленский, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Сейчас украинские солдаты сражаются в холодных окопах на линии фронта. Ясно, что они сражаются не только за свою свободу. Они сражаются за всю Европу. Они сражаются за тех из нас, кто хочет демократии и свободы. Поэтому нам тоже необходимо сделать все возможное, чтобы помочь им", - написала в Facebook Метте Фредериксен.

Соглашение, в частности, предусматривает военную поддержку для Украины в размере 1,8 млрд евро в течение 2024 года.