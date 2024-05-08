Corriere della Sera: НАТО не пошлет войска в Украину

По сведениям издания, в декларации также пропишут, что военную помощь НАТО Украине впредь будет координировать не глава Пентагона Ллойд Остин, а штаб-квартира альянса в Брюсселе. Corriere della Sera в этой связи отмечает, что основной объем помощи Украина и так уже получает не от США, а от других членов НАТО. Но есть и политический момент: координация помощи структурами НАТО будет выглядеть более единодушной и для мирового сообщества, и для президента РФ Владимира Путина, поясняет газета.