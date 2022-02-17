Чемпионкой стала другая российская спортсменка Анна Щербакова. Серебряной медалисткой стала еще одна ученица Этери Тутберидзе — Александра Трусова. "Русская ракета" после короткой программы занимала только четвертое место, но произвела фурор в произвольной — россиянка чисто исполнила пять прыжков в четыре оборота и стала первой в истории фигуристкой, которой покорилось это достижение. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

Щербакова на Олимпиаде в Пекине установила два личных рекорда — по набранным баллам за произвольную программу (175,75 балла) и по сумме двух программ (255,95). Прежний рекорд за произвольную программу составлял 168,37 балла и был установлен на победном для Щербаковой чемпионате Европы в Таллине в январе этого года.

"Я все еще не осознала, что Олимпийские игры закончились. Я лишь знаю, что откатала чисто. После каждого соревнования яснее вижу, как стать лучше, как кататься чище и лучше сосредотачиваться. Этот опыт мне помог. Сейчас я просто счастлива. Больше никаких эмоций. Я еще не поняла, что произошло. Не могу поверить, что все уже позади", — сказала Щербакова после завершения соревнований.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины



Произвольная программа



1. Александра Трусова (ОКР/Россия) — 177,13 балла

2. Анна Щербакова (ОКР/Россия) — 175,75

3. Каори Сакамото (Япония) — 153,29

4. Ю Ен (Южная Корея) — 142,75

5. Камила Валиева (ОКР/Россия) — 141,93

6. Вакаба Хигучи (Япония) — 140,03

7. Алиса Лью (США) — 139,45

8. Мэрайя Белл (США) — 136,92...

Итоговое положение

1. Анна Щербакова (ОКР/Россия) — 255,95 баллов

2. Александра Трусова (ОКР/Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (ОКР/Россия) — 224,09

5. Вакаба Хигучи (Япония) — 214,44

6. Ю Ен (Южная Корея) — 213,09

7. Алиса Лью (США) — 208,95

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 202,63...