Сборная России не участвует в турнире. У неё был шанс пройти на чемпионат через стыковые матчи, но её отстранили от участия в них после российского вооружённого вторжения в Украину. Украинская сборная не смогла пройти через отбор.
На стадионе перед матчем прошла красочная церемония. В ней участвовал, помимо прочего, американский актёр Морган Фриман. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани объявил чемпионат мира открытым. В своей речи он сделал акцент на том, что чемпионат объединил людей по всему миру, в Катар, по его словам, приехали люди всех национальностей и разных вероисповеданий.
Чемпионат впервые проходит в арабской и преимущественно мусульманской стране. Он впервые проходит в осенне-зимний период – летом в Катаре было бы слишком жарко. На матч открытия приехали лидеры ряда стран Ближнего Востока.
Катар – абсолютная монархия, международная организация Freedom House относит её к несвободным странам. Катар занимает 119-е место в мире в индексе свободной прессы организации "Репортёры без границ". Власти страны критикуют помимо прочего за нарушения прав ЛГБТ. Законодательство страны допускает смертную казнь для гомосексуалов через побиение камнями (хотя на практике такие приговоры не выносились). Amnesty International сообщала, что за время строительства объектов к чемпионату мира в стране погибли от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих (власти заявляют, что на стройках к турниру погибли 37 человек).
Подготовка к чемпионату сопровождалась и скандалами, связанными с подозрениями в коррупции в связи с выбором места проведения первенства.
Президента Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино перед открытием чемпионата мира в Катаре заявил, что критика страны за нарушение прав человека со стороны Запада является "лицемерием". "Мы, европейцы, должны три тысячи лет извиняться за то, что делали последние три тысячи лет. Только после этого мы можем давать моральные оценки", – сказал он в частности. Он заявил, что высшие официальные лица страны обещали ему, что во время чемпионата будут "приветствовать всех", в том числе и представителей ЛГБТ. Выступление главы ФИФА раскритиковали правозащитники.
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