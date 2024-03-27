Украина и Грузия пробились на чемпионат Европы по футболу

Грузия впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв сборную Греции со счетом 4:2 в серии пенальти.
Основное и дополнительное время матча, который проходил в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена», завершились ничьей — 0:0.
После победы сборной фанаты выбежали на поле.
Украина уже играла в главных футбольных турнирах — и на чемпионате Европы, и на Кубке мира. На прошлом ЧЕ в 2020 году она дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей финалистке Англии.
В финале дополнительного отборочного турнира с Исландией украинцы повторили сценарий полуфинала с Боснией и Герцеговиной: проигрывали один мяч, но в самом конце вырвали победу.
В этот раз на гол, забитый исландцами в первом тайме, на 54-й минуте ответил блистающий в этом сезоне в испанской "Жироне" Виктор Цыганков, а на 84-й минуте победный мяч забил Михаил Мудрик, не столь ярко играющий в английском "Челси".
В группе F на чемпионате Грузия присоединится к Турции, Португалии и Чехии.
Украина попала в группу E с Бельгией, Словакией и Румынией.
Еще в одном финале дополнительного турнира Уэльс проиграл по пенальти Польше. С игры команды ни в основное, ни в дополнительное время забить не смогли.
Таким образом, из четырех британских сборных в финальную часть ЧЕ вышли две: Англия и Шотландия.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Матчи пройдут на стадионах Берлина, Дортмунда, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гамбурга, Кельна, Лейпцига, Мюнхена и Штутгарта.
Чемпионат в Германии будет первым выступлением грузинской сборной на крупном международном турнире с момента распада СССР.
Грузию тренирует бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль, который также выступал за «Сент-Этьен», «Монако» и «Баварию».