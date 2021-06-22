Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил Мюнхену осветить стадион во время матча между сборными Германии и Венгрии 23 июня на групповом этапе Евро-2020 всеми цветами радуги. Соответствующее заявление обербургомистра Мюнхена Дитера Райтера (Dieter Reiter) УЕФА отклонил во вторник, 22 июня. Союз пояснил, что в соответствии со своим уставом является политически и религиозно нейтральной организацией и поэтому вынужден отклонить запрос из-за его "политического контекста, заключающегося в послании, ориентированном на решение венгерского парламента".

Так, стадион Мюнхена во время матча ФРГ - Венгрия 23 июня будет подсвечен флагами обеих стран и символикой УЕФА. В то же время УЕФА предложил властям баварской столицы осветить стадион цветами радуги 28 июня, когда представители сексуальных меньшинств во всем мире отмечают Christopher Street Day (CSD), или с 3 по 9 июля, когда в Мюнхене будет проходить приуроченный к этому событию фестиваль.

Между тем владельцы футбольных стадионов Франкфурта-на-Майне и Кельна решили в знак солидарности с Мюнхеном включить радужную подсветку во время матча Германия - Венгрия 23 июня.

Новый закон в Венгрии ограничивает права ЛГБТ-сообщества

15 июня парламент Венгрии принял закон, ограничивающий право молодежи на получение информации в областях, касающихся гомосексуальности и транссексуальности. В частности, учителям в стране запретили говорить во время уроков о том, что гомосексуальность является нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр страны Виктор Орбан. С требованием осветить мюнхенский стадион цветами радуги в знак протеста против притеснения прав гомосексуалов в Венгрии выступили все фракции городского совета Мюнхена.