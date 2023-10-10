УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России по футболу к международным турнирам

26 сентября исполком УЕФА постановил, что российские юношеские сборные будут допущены к международным соревнованиям в течение нынешнего сезона. Он обратился к руководству организации с просьбой «предложить техническое решение», которое позволило бы участвовать мужским и женским российским сборным до 17 лет. Предполагалось, что команды будут проводить матчи без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России .

В УЕФА заявили, что «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых», и добавили, что организация «твердо убеждена, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды». После решения УЕФА несколько стран объявили, что отказываются играть с юношескими сборными России в случае их допуска к международным турнирам. Среди них — Украина, Англия, Польша, Латвия, Литва, Румыния.