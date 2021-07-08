Это совместное решение, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале РФС.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - заявил президент РФС Александр Дюков.

Вариант с отставкой Черчесова рассматривался после неудачного выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу, который заканчивается на этой неделе. Россия не смогла выйти в плей-офф турнира.

Сам Черчесов неделю назад, отвечая на вопросы о возможной отставке, говорил, что пока не рассматривает вопрос о своем уходе.

"Кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный. Но подобного характера решения я не могу принимать. Надо всем успокоиться и выдохнуть, в отставку подавать или нет - мы уже как-нибудь решим, спокойно и по-деловому", - сказал он тогда на пресс-конференции.

Журналисты напомнили ему, что во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент России говорил о кадровых перестановках.

"Кто-то читать умеет, кто-то нет. Вы с ним не общались, а мне такая честь предоставилась. Читаем: здесь нет ничего личного, как обычно, происходит. Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную, - ответил на это Черчесов. - И в конце сказал: и кадровые решения". Вот что он сказал. Это означает, переводя по-русски, надо выслушать, что было сделано позитивного. Обсудить с теми, кто сделал позитивное и что-то не доделал, и принять спокойно решение".

Дословно Путин говорил так: "В спорте есть и триумфы, есть и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу, безусловно, это факт, который не может остаться незамеченным". И потом добавил слова, который цитировал Черчесов: "Нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных и, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую".

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.