Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор контролировал ситуацию в первом раунде, но был повержен во втором. До этого ирландец ни разу не проигрывал техническим нокаутом.
Бой в легкой весовой категории состоялся на турнире UFC 257 впервые с марта прошлого года в присутствии зрителей.
Большинство экспертов ставили на победу Конора, а Порье называли андердогом - их первая встреча в 2014 году завершилась меньше чем за две минуты победой ирландца.
"Неприятно. Тяжело так проигрывать, - сказал ирландец после поединка. - Я думал, я сильнее, но он провел хорошую серию лоу-киков. Я от них так и не отошел".
"Чего тут оправдываться. Он провел феноменальный бой. А мне остается переварить случившееся, и - снова в бой.
Летом прошлого года Макгрегор в третий раз за последние четыре года объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Если бы Макгрегор выиграл поединок, он мог бы в теории рассчитывать на бой-реванш с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Сам боец из Дагестана осенью прошлого года объявил о завршении карьеры. Нурмагомедов в прошлом побеждал и Порье, и Макгрегора, но утверждает, что возвращаться на октагон не планирует.
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