Гонсалу Рамуш открыл счёт на 17-й минуте встречи, на 33-й минуте Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый гол. На 58-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, а на 92-й минуте Рафаэл Леау забил шестой гол команды.
Раннее сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).
Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).
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