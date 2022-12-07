Гонсалу Рамуш открыл счёт на 17-й минуте встречи, на 33-й минуте Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый гол. На 58-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, а на 92-й минуте Рафаэл Леау забил шестой гол команды.

Раннее сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).

Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).