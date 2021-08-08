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Российская команда по художественной гимнастике не смогла завоевать золото в групповом многоборье, уступив сборной Болгарии. Это худший результат России в этом виде с 1996 года.
Rusijos olimpinio komiteto gimnasčių komanda
Rusijos olimpinio komiteto gimnasčių komanda
© Scanpix

Вслед за личным российская команда по художественной гимнастике не смогла завоевать золото и в групповом многоборье. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в воскресенье, 8 августа, довольствовались серебряными медалями, получив от судий 90,700 балла. Это 70-я медаль России на Играх в Токио.
Золото в многоборье у сборной Болгарии - 92,100 балла, бронза досталась итальянкам (87,700). Таким образом, России впервые с 1996 года не удалось завоевать ни одной золотой медали по итогам соревнований по художественной гимнастике.

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Накануне российским спортсменкам не удалось победить в индивидуальном многоборье - Дина Аверина заняла второе место. Первой стала израильтянка Линой Ашрам, которая обошла россиянку на 0,15 балла. Бронзу завоевала Алина Горносько из Беларуси.

"Остановить гегемонию России"

В России болезненно отреагировали на результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что было прямое задание остановить гегемонию России. "Еще полтора месяца назад Россия обыграла Болгарию на чемпионате Европы. Нужно писать не в международную федерацию, а Томасу Баху (глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach. - Ред.), потому что попраны олимпийские традиции и правила", - заявила она в интервью агентству РИА "Новости".

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после индивидуального многоборья, назвала произошедшее беспределом, а судей - тварями. " Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие", - приводит ее слова издание "Спорт-Экспресс".

Сборная России по художественной гимнастике не отдавала золото в личном и командном многоборье на последних пяти Олимпиадах. С летних игр в Сиднее в 2000 году российские спортсменки взяли 10 из 10 комплектов золотых медалей.

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Deutsche Welle

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