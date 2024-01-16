Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Аргентинец опередил форварда сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, а также нападающего сборной Франции и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиана Мбаппе.

Выбор Месси стал неожиданностью для многих наблюдателей. В прошлом году 36-летний аргентинский спортсмен со скандалом ушел из ПСЖ, самого титулованного клуба Франции, в "Интер Майами". Эта команда заняла в 2023 году только 14-е место в Восточной конференции MLS - высшей футбольной лиги США и Канады.

Однако в итоге Лионель Месси все же получил получил награду The FIFA Best второй год подряд и в третий раз с момента ее учреждения в 2016 году. В октябре он также стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Еще никто не получал столько раз эту престижную награду, которую ежегодно вручает журнал France Football.

Победители The FIFA Best 2023 в других номинациях