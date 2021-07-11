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Американец Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.
Конор Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя с Дастином Порье
© Reuters / Scanpix

В первом раунде боя примерно на пятой минуте Макгрегор оступился и сломал ногу. Он не смог продолжить поединок, победа техническим нокаутом была присуждена Порье.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, который ранее неоднократно публично конфликтовал с Макгегором, в твиттере поздравил Порье с победой. «Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб.

Порье и Макгрегор до поединка в Лас-Вегасе встречались дважды. Первый — в 2014 году, тогда победу одержал Макгрегор техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Порье победил техническим нокаутом во втором раунде.

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